60-vuotias laulaja kääntää päitä metallinhohtoisessa mekossaan

Léa Michel
@shaniatwain / Instagram

Kanadalainen country-laulaja Shania Twain esiintyi Las Vegasissa yhdessä 61. Academy of Country Music Awards -gaalan puhutuimmista esiintymisistä. Ensimmäistä kertaa juontanaan hän päätti juhlistaa tapahtumaa häikäisevällä asulla: pitkällä, hopeisella paljeteilla koristellulla mekolla, jota koristi kimalteleva eläinkuvio. Tämä asu kiteytti täydellisesti hänen esteettiset valintansa: valon omaksumisen, sen mukana liikkumisen ja läsnäolon luomisen, joka oli sekä retro että syvästi moderni.

Hopeinen mekko, kokonaan valossa

Tämän asun keskipisteenä oli pitkä, hopeinen, kokonaan paljetein koristeltu mekko, joka laskeutui lattiaan ja heijasti kaiken valon punaiselta matolta. Olkaimeton mekko oli suoran leikkauksen omaava, joka korosti rintaa ja paljasti samalla elegantisti Shania Twainin hartiat. Paljettien tiheys antoi mekolle lähes metallisen kiillon, joka toi mieleen pop- ja country-musiikin kulta-ajan menneiltä vuosikymmeniltä. Sulava, huolellisesti muotoiltu laskostus antoi mekolle lähes veistoksellisen luonteen.

Tämän asun ainutlaatuisuus piilee ennen kaikkea sen designissa. Tyylitelty eläinsiluetti on luotu suoraan paljeteista koko kankaan läpi hienovaraisesti hopean ja harmaan sävyissä. Maalaistyylin klassikko, eläinkuosi, on uudistettu tässä graafisella ja ehdottomasti modernilla tavalla: ei päällekkäisenä aiheena, vaan todella valovoimaisena sommitelmana, joka näyttää paljastuvan Shania Twainin jokaisella liikkeellä.

Nastalliset nahkahanskat, rohkea nimikko

Shania Twain täydensi asunsa mustat, kokonaan niiteillä koristellut hansikkaat. Tämä rohkea ja odottamaton valinta on vastakohtana metallisen mekon pehmeydelle ja asettaa siluetin kiehtovaan tyylilliseen jännitteeseen rockin tarkkuuden ja show’n häikäisevän spektaakkelin välillä. Tämä tyylillinen yksityiskohta ei ole anekdootti, vaan jäsentää kokonaisilmettä: se pidentää hihaa, vetää katsetta ja lisää ripauksen rohkeutta.

Jalokivet ja viimeistelyt

Koruissaan Shania Twain valitsi roikkuvat korvakorut ja niihin sopivan kaulakorun, jotka lisäävät ripauksen arvokkuutta peittämättä kuitenkaan kokonaisilmettä. Täydellisesti harmonisen korusetin valinta liiallisen runsauden sijaan osoittaa hillittyä tunnelmaa, joka heijastuu asun yleisessä väripaletissa. Hopea ja harmaa hallitsevat koko kokonaisuutta luoden kromaattisen yhtenäisyyden, joka parantaa visuaalista vaikutelmaa aiheuttamatta kuitenkaan hajanaisuuden tunnetta.

Otsatukan paluu, kauneuden tunnusmerkki

Kampauksensa osalta Shania Twain paljasti todellisen muodonmuutoksen punaisella matolla: täydellisesti muotoiltu, suora otsatukka, joka kehystää hänen kasvojaan ja antaa hänelle raikkaan, uuden ilmeen. Tämän uuden otsatukan alla hänen pitkät, punertavanruskeat hiuksensa laskeutuvat alas hartioille. Tämä muutos osoittaa hänen kykynsä jatkuvasti uudistua menettämättä koskaan identiteettiään.

Läsnäoloa täynnä oleva ulkonäkö

Koko esiintyminen kertoo tarinan: ottaessaan vastaan ensimmäistä kertaa ACM-palkintogaalan juontajan roolin Shania Twain halusi juhlistaa hetkeä asulla, joka ilmentää hänen "kaksoisintentiteettiään" country-ikonina ja pop-hahmona. Metallinhohtoinen eläinkuvioinen mekko ja graafiset asusteet tiivistävät tämän kaksoisidentiteetin harvinaisen eleganssilla.

Tämä esiintyminen Las Vegasissa 17. toukokuuta 2026 jää epäilemättä yhdeksi tämän vuoden ACM-palkintogaalan mieleenpainuvimmista muotihetkistä. Shania Twain tarjosi enemmän kuin vain muotivalinnan, hän tarjosi tyylillisen läsnäolon osoituksen: hän todisti, että loisto, säteily ja rohkeus ovat ikääntymättömiä.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
