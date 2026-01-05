Maduron pariskunta: Cilia Flores, Venezuelan vallan ytimessä oleva ensimmäinen nainen?

Nicolás Maduron vaimo Cilia Flores oli Venezuelan ensimmäinen nainen vuodesta 2013, kunnes Yhdysvallat vangitsi heidät yhdessä tammikuun alussa 2026. Tämä lakimies ja poliitikko ei ollut pelkästään seremoniallinen rooli, vaan hänellä oli merkittävä vaikutusvalta maan instituutioihin ja hän toimi keskeisissä asemissa kansalliskokouksessa ja chavista-koneistossa.

Nousu Chavismon huipulle

Cilia Flores nousi kuuluisuuteen 1990-luvulla puolustamalla Hugo Chávezia tämän epäonnistuneen vuoden 1992 vallankaappausyrityksen jälkeen ja myötävaikuttamalla Chávezin vapauttamiseen vuonna 1994. Hänet valittiin kongressiin vuonna 2000, ja hänestä tuli kansalliskokouksen ensimmäinen naispuheenjohtaja vuosina 2006–2011, seuraten tulevaa aviomiestään Nicolás Madurota. Vuosina 2012–2013 hän nimitettiin oikeusministeriksi, ja hän vakiinnutti otettaan oikeusjärjestelmästä asettamalla läheisiä yhteistyökumppaneitaan ja uskollisia kannattajiaan strategisiin asemiin, entisten syyttäjien todistusten mukaan.

Ensimmäinen nainen ja kaikkialla läsnä oleva hahmo

Cilia Floresin rooli on kaikkea muuta kuin symbolinen, ja hänestä tuli maan ensimmäinen nainen Nicolás Maduron kiistanalaisen vaalivoiton jälkeen vuonna 2013. Hänet valittiin uudelleen kansalliskokoukseen vuonna 2015 kotiosavaltiostaan Cojedesista ja myöhemmin hän toimi vuoden 2017 perustuslakia säätävän kokouksen presidenttikomission jäsenenä. Hän puolustaa "bolivaarisen vallankumouksen" saavutuksia. Häntä kritisoidaan oikeuslaitoksen politisoinnista – hänen vaikutuksensa alaisena ei väitetysti annettu yhtään päätöstä osavaltiota vastaan yli kahteenkymmeneen vuoteen – ja häntä kuvataan Venezuelan vallan "perushahmoksi".

Maduron valtaus: tuhon symboli

Yhdysvaltain Venezuelan-iskujen aikana 3. tammikuuta 2026 presidentti Donald Trump ilmoitti pidättäneensä Nicolás Maduron ja Cilia Floresin, jotka tuotiin New Yorkiin oikeudenkäyntiin. Varapresidentti Delcy Rodríguez vahvisti heidän katoamisensa ja vaati "todisteita heidän elossaolostaan". Tämä yli vuosikymmenen vallassa ollut pariskunta ilmensi henkilökohtaisen elämän ja poliittisen vallan yhdistämistä bolivariaanisessa Venezuelassa.

Kiistojen leimaama matka

Reutersin mukaan Cilia Floresia syytetään nepotismista, koska hän on väitetysti suosinut kuudentoista sukulaisensa palkkaamista kansalliskokoukseen. Hän vastaa, että he saavuttivat nämä virat ansioidensa ansiosta. Kanada, Panama ja Yhdysvallat ovat asettaneet hänelle pakotteita hänen roolistaan Venezuelan kriisissä sekä väitetystä tuestaan miehensä autoritaariselle hallinnolle, ja hänellä on maahantulokielto Kolumbiaan.

Cilia Flores, joka oli naimisissa Nicolás Maduron kanssa heinäkuusta 2013 lähtien. Suhde alkoi 1990-luvulla. Hän on jättänyt jälkensä Venezuelan historiaan yhtenä neljännen sosialistisen tasavallan vaikutusvaltaisimmista naisista. Hänen ja hänen miehensä vangitseminen päättää aikakauden, jolloin pari symboloi sekä chavismin yhtenäisyyttä että sen autoritaarisia ylilyöntejä. Jää nähtäväksi, vahvistavatko hänen oikeustoimensa Yhdysvalloissa häntä vastaan vuosia esitetyt syytökset.