Sydney Sweeney herättää huomiota 2000-luvun tyyliin pukeutuneena.

Jos katsot "Euphorian" uutta kautta, olet epäilemättä huomannut SE tyylin, joka on herättänyt kohua viime päivinä. Sydney Sweeney, joka näyttelee Cassie Howardia hittisarjassa HBO:lta, teki jälleen kerran odotetun esiintymisen jaksossa 5. Virallisella @euphoria Instagram-tilillä jaetussa kuvassa näkyy tämä ultramahtava Y2K-perhoslookki, joka sai fanit välittömästi liekkeihin.

Perhospaita suoraan 2000-luvulta

Sarjan jakamassa kuvassa näemme amerikkalaisen näyttelijä-tuottajan Sydney Sweeneyn kulissien takana amerikkalaisen näyttelijä-mallin Alexa Demien, joka esittää Maddy Pereziä, rinnalla. Molemmilla on erittäin tyylikäs tyyli, joka on uskollinen sarjan muotihengelle.

Näyttelijä Sydney Sweeney pukeutui Blumarinen luomukseen: kevyeen mekkoon, joka oli todennäköisesti tehty vaaleansinisestä sifonista ja koristeltu helmillä ja kimaltelevilla strasseilla. Mekossa on selkeä 2000-luvun tunnelma perhoskoristein pääntiessä, ohuilla olkaimilla ja vartalonmyötäisellä siluetilla. Hänen hiuksensa ja meikkinsä olivat täydellisesti yhteensopivat: platinanvaaleat kiharat, otsatukka, smoky eyes -silmät ja tumman malvanväriset huulet.

"Perhostopin" suuri paluu

Tämä asu teki niin voimakkaan vaikutuksen osittain siksi, että se on osa trendiä, joka on tekemässä suurta paluuta. Kuuluisa perhossiiven muotoinen "perhostop" on yksi 90- ja 2000-lukujen ikonisimmista muotivaatteista. Mariah Carey teki siitä tuolloin nimikkotyylinsä, ja vaate on sittemmin yhdistetty kokonaiseen sukupolveen.

Nykyään perhostopi tekee paluun. Amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber, laulaja-lauluntekijä Dua Lipa ja eteläafrikkalainen laulaja Tyla ovat jo ottaneet sen omakseen, kukin omalla tavallaan. Cassie Howardin myötä sarjasta "Euphoria" lisätään uusi ulottuvuus: välitön popkulttuuri ja välitön sosiaalisen median kohu. Kun niin suosittu hahmo kuin hän käyttää sitä, koko trendi lähtee taas lentoon.

Intohimoinen aalto sosiaalisessa mediassa

Fanit reagoivat nopeasti ohjelman virallisella tilillä jaettuun julkaisuun. "Ikoninen", "Cassie on muotimaailmansa huipulla", "tämä look on syöpynyt mieleeni" ... Monet ylistivät Sydney Sweeneyn luovia lookeja ja suoritusta. Hän jatkaa kunnianhimoisten projektien toteuttamista ja vahvistaa asemaansa Hollywoodin nousevana tähtenä, joka kykenee tasapainoilemaan vaativien dramaattisten roolien ja paljon julkisuutta saaneiden esiintymisten kanssa.

Tällä suoraan 2000-luvulta peräisin olevalla perhosaiheisella asulla Sydney Sweeney tekee yhden Euphorian kolmannen kauden mieleenpainuvimmista esiintymisistä. Nostalgisen nyökkäyksen, rohkean muotilauseen ja narratiivisen viestin yhdistelmä vahvistaa yhden asian: Euphoriassa muoti on oma hahmonsa.

Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
47-vuotias Kate Hudson ihastui punaiseen mattoon sahraminruskeassa mekossa.

