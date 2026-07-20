61-vuotias malli Paulina Porizkova jakaa kurkistuksen häistään

Léa Michel
@paulinaporizkov / Instagram

Tšekkiläis-ruotsalais-amerikkalainen malli ja näyttelijä Paulina Porizkova jakoi kurkistuksen häistään komediakirjailija Jeff Greensteinin kanssa italialaisella järvellä. Idyllisessä ympäristössä ja vedestä inspiroituneessa mekossaan Paulina Porizkova tarjosi seuraajilleen hetken, joka oli sekä elegantti että liikuttava.

Vedestä inspiraationsa saanut laskostettu mekko

Tätä erityistä päivää varten Paulina Porizkova valitsi tilaisuuteen sopivan puvun. Kokonaan laskostettu mekko sai inspiraationsa vedestä ja heijasteli vihkimisen järvenrantamiljöötä. Se on sulavan ja liikkeellisen luomuksen laskosten tapaan luotu veden väreily. Valinta oli sekä runollinen että hienostunut, täydellisessä harmoniassa italialaisten häiden luonnollisen taustan kanssa.

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Paulina Porizkova (@paulinaporizkov) jakama viesti

Idyllinen miljöö Italiassa

Pari vannoi vihkivalansa todella idyllisessä ympäristössä. Häät pidettiin italialaisen järven rannalla, romanttisessa ja rauhallisessa ympäristössä, täydellisesti rakkauden juhlintaan. Upeiden maisemien ja rennon tunnelman ansiosta tämä paikka tarjosi ihanteelliset puitteet tälle intiimille tapahtumalle. Tämä valinta heijastaa parin halua kokea tämä hetki kauniissa ja virkistävässä ympäristössä.

Uusi luku 61-vuotiaana

Näiden häiden takana piilee kaunis tarina. Paulina Porizkova ja Jeff Greenstein tapasivat alkuvuodesta 2023. Tämä avioliitto aloittaa uuden luvun Paulina Porizkovalle. Hän on tunnettu urastaan, mutta myös ikääntymisen ja itsensä hyväksymisen suorapuheisuudestaan. Hän ilmentää tietynlaista täyttymyksen tunnetta missä tahansa iässä. Jakamalla tämän hetken hän todistaa jälleen kerran, ettei koskaan ole liian myöhäistä kokea uutta onnea.

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Paulina Porizkova (@paulinaporizkov) jakama viesti

Vettä muistuttavan mekkonsa, idyllisen ympäristönsä ja koskettavan rakkaustarinansa ansiosta Paulina Porizkova todistaa, että onnen voi löytää missä iässä tahansa. Ei ole yllättävää, että tämä varmasti ilahduttaa hänen fanejaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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