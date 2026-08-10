Näyttelijättären mielestä "ei tarpeeksi viehättävä" päärooliin, mutta kyseenalaistaa kauneusstandardit.

Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Pexels

Äskettäisessä podcast- esiintymisessä yhdysvaltalainen näyttelijä Geena Davis kertoi vuoden 1985 koekuvauksestaan nykyään jo klassikkokomediaan. Hän haki naispäärooliin. Vastaus oli yksinkertainen: hän ei ollut tarpeeksi viehättävä rooliin.

Lause, joka lausutaan ilman hienostelua

Geena Davis, nyt 70, muistelee keskustelua jälkiviisaasti. Hän tarkentaa muistavansa sen olleen "suoraan sanottu", ja lisää humoristisesti, että "hänen kampauksensa sinä päivänä ei luultavasti auttanut häntä". Podcast-juontaja Dax Shepard vastasi huomauttamalla, että tuolloin tuotantotiimi saattoi tehdä tällaisen arvion ääneen ilman erityistä varovaisuutta.

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Geena Davisin (@geenadavis) jakama julkaisu

Toissijainen rooli, jonka hänen pyyntönsä muutti

Tarina olisi voinut päättyä siihen, mutta kuvausryhmä, jota hänen koominen lahjakkuutensa hurmasi, halusi innokkaasti ottaa hänet mukaan projektiin. He tarjosivat hänelle paljon vaatimattomampaa roolia – ruumishuonehoitajan roolia, joka oli alun perin kirjoitettu miehelle ja nimeltään Larry – sillä ehdolla, että se feminisoitaisiin hänelle. Hänen vastauksestaan tuli osa elokuvan historiaa: hän otti roolin vastaan, mutta halusi säilyttää nimen "Larry". Naispääroolin sai kuitenkin näyttelijä Dana Wheeler-Nicholson.

Tuomion kanssa ristiriidassa oleva lentorata

Hänen uransa loppuosa oli implisiittinen vastaus tähän torjuntaan. Heti seuraavana vuonna Geena Davis sai pääroolin nykyään klassikkona tunnetussa kauhuelokuvassa. Vuonna 1988 hän voitti parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon. Kaksi suurta elokuvaa seurasivat 1990-luvun alussa, joista toinen toi hänelle parhaan naispääosan ehdokkuuden. Ura rakentui juuri sen varaan, mitä elokuvateollisuus ei hänessä nähnyt.

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Geena Davisin (@geenadavis) jakama julkaisu

Sitoumus, joka laajentaa todistusta

Tämä tarina on erityisen merkittävä hänen taustansa valossa. Geena Davis perusti tutkimuslaitoksen, joka on omistettu naisten edustukselle mediassa. Instituutin työ on dokumentoinut fiktion epätasapainoa viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana – naishahmojen lukumäärän, puheajan ja roolien välillä. Geena Davis on myös puhunut useaan otteeseen vaikeuksista, joita hän itse kohtaa ulkonäön suhteen alalla, joka tekee siitä palkkauskriteerin.

Tämä anekdootti paljastaa enemmän kuin pelkän epäonnistuneen koekuvauksen. Se muistuttaa meitä siitä, että vielä ei kauan sitten fyysistä ulkonäköä voitiin arvioida ääneen ammattitaitona. Se, että tämä kertomus tulee näyttelijältä, josta on tullut yksi sukupolvensa arvostetuimmista, antaa sille erityisen merkityksen: kriteeri ei ollut ainoastaan loukkaava, vaan myös väärä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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