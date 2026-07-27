Kehodysmorfisesta häiriöstä kärsinyt näyttelijä pohtii ulkonäköönsä liittyviä paineita.

Amerikkalainen näyttelijä ja verkkovideoiden luoja Lana Condor antoi haastattelun Refinery29 Australialle uuden elokuvansa julkaisun kunniaksi. Elokuva on pääosin veden alla kuvattu selviytymistrilleri. Noustuaan kuuluisuuteen vuonna 2018 elokuvalla "To All the Boys I've Loved Before" hän keskustelee aiheesta, josta hän on puhunut julkisesti jo useiden vuosien ajan: matkastaan kehon dysmorfian kanssa ja siitä, millaista on olla kuvauspaikalla, jossa kehoa jatkuvasti kuvataan.

Elokuvakuvaus, jossa keho on etualalla

Jeff Wadlow'n ohjaama elokuva seuraa viittä ystävää, jotka kohtaavat hain pieleen menneellä tutkimusretkellään. Se tulee suoratoistona saataville 29. heinäkuuta 2026 alkaen. Amerikkalainen näyttelijä ja verkkovideoiden luoja Lana Condor kertoo, että hänen ensimmäinen reaktionsa käsikirjoitusta lukiessaan oli hyvin konkreettinen: hän ajatteli heti, että hänet paljastettaisiin ja häntä kuvattaisiin noin kolme kuukautta ultra-teräväpiirtona. Hän sanoo "punnitseensa asiaa ennen roolin hyväksymistä".

"Tunnen oloni turvalliseksi kehossani"

Sovitusten aikana Lana Condor selitti, että hänellä oli selkeä sairaus. Hän sanoi vaativansa tuntea olonsa turvalliseksi omassa nahassaan, "piste". Hän lisäsi ymmärtävänsä genren rajoitukset: vesielokuvassa vartalot ovat jatkuvasti näkyvissä ruudulla. Siksi pukutiimi suunnitteli hänelle yksiosaisen asun, joka täytti tietyt vaatimukset ja jonka tarkoituksena oli saada hänet tuntemaan olonsa itsevarmaksi kuvausten aikana.

Yleisön katseen pelko

Lana Condor myöntää, että "näissä olosuhteissa itsensä paljastaminen asettaa näyttelijättären haavoittuvaan asemaan". Hän sanoo olevansa utelias näkemään, millaista keskustelua hänen valintansa herättää, ja toivoo, että se otetaan vastaan myönteisesti. Lana Condor sijoittaa tämän todistuksen laajempaan kontekstiin: alan kontekstiin, jossa äärimmäistä laihuutta arvostetaan jälleen kerran, mikä tekee muiden vartalotyyppien näkyvyydestä valkokankaalla edelleen harvinaista.

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Pohdintaa, joka ylittää ulkonäkökysymyksen

Samassa haastattelussa näyttelijä Lana Condor laajentaa keskustelua kattamaan myös representaation. Hän uskoo, että aasialais-amerikkalaisille näyttelijöille kirjoitettuja päärooleja on edelleen liian vähän, viime vuosina havaitusta edistyksestä huolimatta. Hän sanoo, että näyttelemisen jatkamista motivoi "halu, että katsojat tuntevat itsensä nähdyiksi". Motivaatio, jonka hän yhdistää suoraan suhteeseensa kuvaan ja tapaan, jolla kehoja kuvataan elokuvissa.

Lana Condorin todistus kuvaa hienovaraista mutta todellista muutosta: näyttelijätärten neuvottelevan etukäteen ehdoista, joissa heitä kuvataan. Näyttelijä ei ole militantti lausunto, vaan kuvailee ensisijaisesti työskentelytapaa, jossa henkilökohtaisesta mukavuudesta tulee oikeutettu ammatillinen kriteeri.