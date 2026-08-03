Saatuaan kritiikkiä ulkonäöstään tämä malli avautuu synnytyksen jälkeisestä vartalostaan.

Léa Michel
Illustration : Yuliya Yankovskaya / Design by Magnific

Kymmenen kuukautta neljännen lapsensa syntymän jälkeen eteläafrikkalais-saksalainen malli ja vaikuttaja Nara Smith muisteli odottamatonta käännettä. Lokakuussa 2025 hän julkaisi kuvan itsestään pian synnytyksen jälkeen. Reaktio oli välitön ja laajalle levinnyt: jotkut pitivät sitä saavuttamattomana ihanteena, joka todennäköisesti ruokki vertailuja uusien äitien keskuudessa.

Mitä kuvassa ei näkynyt

Nara Smith, joka kutsuttiin Call her Daddy -podcastiin 29. heinäkuuta 2026, tarjosi erilaisen näkökulman kuvaan. Hän kertoi "itkeneensä sinä aamuna", "eikä enää mahtunut tavallisiin housuihinsa" ja "painonneensa yli viitearvojensa". Vaikka kuva esittää hänet vallitsevien kauneusstandardien mukaisena – hoikka vartalo, meikki, siisti arkipuku – eikä siten heijasta synnytyksen jälkeisten kehojen paljon monimuotoisempaa todellisuutta, tämä kuva – hänen mukaansa – ei täysin heijastanut hänen kokemustaan tuolloin.

Yksi yksityiskohta, joka muuttaa kiistan suunnan: kuva ei heijastanut hänen todellista tilaansa, vaan pysähtynyttä hetkeä, joka sitten tulkittiin esitykseksi, vaarantaen ruokkia odotuksia, jotka ovat kaukana monien nuorten äitien kokemuksista.

Julkaisu, joka on tarkoitettu linkiksi, ei demonstraatioksi

Malli ja vaikuttaja Nara Smith selittää, että hänen tarkoituksenaan oli puhua äideille, jotka eivät enää tunnistaneet itseään synnytyksen jälkeen. Tuolloin julkaisemassaan kuvatekstissä hän kuvaili "kehoa, joka muuttuu ja venyy" ja sanoi, että hän "yritti pitkään pakottaa sen takaisin raskautta edeltävään ulkonäköönsä ennen kuin luopui tästä tavoitteesta". Nyt hän sanoo olevansa ylpeä siitä, mitä hänen kehonsa on saavuttanut.

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Nara Smithin (@naraaziza) jakama viesti

Kehotus lopettaa vertailut

Tämä on hänen argumenttinsa ydin. Nara Smith huomauttaa, että synnytyksen jälkeinen toipuminen vaihtelee huomattavasti henkilöstä toiseen: jotkut naiset "saavat vartalonsa takaisin", toiset eivät; joillekin kehittyy raskausarpia, toisille ei. Hän kannustaa naisia tukemaan toisiaan tänä aikana tilanteestaan riippumatta ja korostaa itsemyötätunnon tarvetta tällaisen mullistavan tapahtuman jälkeen.

Muiden koettelemusten leimaama ajanjakso

Samassa haastattelussa Nara Smith kertoo synnytyksen jälkeisestä ahdistuksesta, jota hän koki edellisen synnytyksen jälkeen, ja yhden tyttärensä syöpädiagnoosista. Hän selittää, että hän päätti jakaa tämän kokemuksen toivoen, että muut perheet tuntisivat olonsa vähemmän yksinäiseksi, ja ilmoitti lapsen olevan remissiossa hoidon päätyttyä.

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Nara Smithin (@naraaziza) jakama viesti

Tämä selostus korostaa sosiaalisen median luontaista jännitettä: yhteyden luomiseksi julkaistu kuva voidaan tulkita tavoittelemisen arvoiseksi. Tarkentamalla, mitä kuva ei näyttänyt, Nara Smith muistuttaa meitä siitä, että synnytyksen jälkeinen kuva ei paljasta mitään siihen liittyvästä eletystä kokemuksesta.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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