Painostaan kritisoitu näyttelijä avautuu kokemastaan "vartalohäpeästä".

Tunnettu intialainen näyttelijä Madhuri Dixit, yksi Bollywoodin merkittävimmistä hahmoista, puhui News18: n haastattelussa kokemastaan kehonsa häpeästä, erityisesti uransa alussa. Hänen todistuksensa korostaa jatkuvaa painetta, jota naisten kehoihin kohdistuu, myös elokuvateollisuudessa.

Aluksi "liian laihaksi" pidettynä

Aloittaessaan uransa 1980-luvulla Madhuri Dixit sai nopeasti kommentteja ulkonäöstään. Tuolloin häntä pidettiin "liian laihana". "He pitivät minua liian laihana. He sanoivat: 'Antakaa hänelle jotain syötävää'", hän muistelee. Madhuri Dixitin mukaan julkisuuden henkilön asema valitettavasti väistämättä altistaa tällaiselle kommentille: "Ihmiset ovat hyvin nopeita tuomitsemaan."

Jatkuva tuomio molempiin suuntiin

Näyttelijättären ansa on se, ettei mikään vaihtoehto näytä säästävän naisia. "Sinua tuomitaan, jos lihot, ja sinua tuomitaan, jos laihdut", hän tiivistää. Madhuri Dixit viittaa erityisen laajalle levinneeseen ongelmaan maassaan, jossa kehonkuvaa koskevia kommentteja esitetään suoraan heti ensihetkestä lähtien. Hän korostaa, että tämä raaka suorapuheisuus "jättää vähän tilaa ystävällisyydelle".

Katso tämä postaus Instagramissa Madhuri Dixitin (@madhuridixitnene) jakama julkaisu

Sosiaalinen media, pahentava tekijä

Madhuri Dixit uskoo kuitenkin, että hänen aikakautensa suojeli häntä tavallaan. Hänen uransa alkuaikoina sosiaalisen median puuttuminen ja "trollikulttuuri" tekivät näistä tuomioista vähemmän kuuluvia. "Kritiikkiä oli jo olemassa, mutta emme kuulleet sitä, koska sosiaalisia verkostoja ei ollut", hän selittää. Nykyään, hän valittaa, "anonymiteetti antaa kaikille mahdollisuuden sanoa mitä tahansa, mikä vahvistaa näiden hyökkäysten ulottuvuutta."

Itserakkaus vastauksena

Tämän paineen edessä näyttelijä ehdottaa yksinkertaista ratkaisua: itsetuntoa. Hänen mukaansa on parempi keskittyä siihen, mitä rakastat tehdä ja intohimoihinsa, kuin muiden mielipiteisiin. "Ideana on rakastaa itseäsi", hän vahvistaa. Hän noudattaa neuvoa itse, keskittyy työhönsä ja asettaa ilkeät kommentit oikeaan perspektiiviin.

Ura, joka on aina huipulla

Tämä todistus tulee samaan aikaan, kun Madhuri Dixitiä ylistetään hänen uusimmasta elokuvastaan, joka on suoratoistopalvelussa julkaistu komedia, jonka huumoriin liittyy kritiikkiä naisten kohtaamista tuomioista. Rooli, joka resonoi hänen omien kokemustensa kanssa ja vahvistaa yli neljäkymmentä vuotta sitten alkaneen uran pitkäikäisyyden.

Katso tämä postaus Instagramissa Madhuri Dixitin (@madhuridixitnene) jakama julkaisu

Jakamalla kokemuksensa Madhuri Dixit muistuttaa meitä siitä, että vartalohäpeä vaikuttaa kaikkiin naisiin asemasta tai maineesta riippumatta. Hänen viestinsä on kuitenkin ehdottoman myönteinen: kieltäydy antamasta muiden katseiden määritellä sinua ja tee itserakkaudesta todellinen kilpi. Voimakas viesti, joka resonoi paljon intialaisen elokuvan rajojen ulkopuolella.