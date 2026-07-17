"Vanheneminen on hyvä asia": Näyttelijä Olivia Wilde juhlistaa iän hyötyjä

Léa Michel
@oliviawilde / Instagram

Vaikka Olivia Wilde kokee painetta säilyttää ikuisen nuoruuden, hän ottaa ajan kulumisen täysin syleilyynsä. Rolling Stonen haastattelussa irlantilais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja keskusteli ikääntymisen iloista ja odottamattomista eduista, joita kokemus hänelle tuo. Virkistävä näkökulma, poikkeama tavanomaisesta kerronnasta.

"Iän myötä tapahtuu jotain ihmeellistä."

Kun näyttelijätäriltä kysyttiin hänen suhteestaan aikaan, hän ei peitellyt intoaan. "Uskon todella, että iän myötä tapahtuu jotain ihmeellistä", hän tunnusti. Hän ei pidä vuosia menetyksenä, vaan pikemminkin voittona: rauhallisempana näkökulmana ammattiinsa ja elämäänsä. Hän ilmaisee tämän vakaumuksen yksiselitteisesti aikana, jolloin monet haluavat välttää aihetta.

Kokemus tyyneyden lähteenä

Hänen mukaansa muutos on ennen kaikkea alkuaikoinaan jatkunut ahdistus. ”Olen tehnyt tätä työtä kaksikymmentä vuotta. Tunnen aitoa uteliaisuutta asioita kohtaan, ilman kalvavaa ahdistusta siitä, että minun täytyy onnistua”, Olivia Wilde selittää. Lause tiivistää täydellisesti hänen mielentilansa: kokemus on antanut hänelle vapauden tutkia, ilman jatkuvaa painetta todistaa kykynsä. Luksusta, jonka vain aika voi tarjota.

Viesti, joka menee ristiriidassa yleisen järjestyksen kanssa

Alalla, joka on usein pakkomielteinen nuorisosta ja vaatii erityisesti naisilta, tämä viesti erottuu edukseen. Ylistämällä iän hyötyjä Olivia Wilde tarjoaa arvokkaan vastamallin, joka arvostaa ajan myötä hankittua kokemusta, uteliaisuutta ja itseluottamusta. Tämä viesti kaikuu paljon elokuvamaailman ulkopuolellakin aikana, jolloin monet naiset ovat paineen alla "ikääntyä hyvin".

Taiteilija, jolla on monia kykyjä

Tämä askel taaksepäin johtuu myös näyttelijättären rikkaasta ja monipuolisesta urasta. Olivia Wilde debytoi valkokankaalla noin kaksikymmentä vuotta sitten ja siirtyi kameran taakse vakiinnuttamalla asemansa ohjaajana. Tämä kaksoisura todistaa hänen kyvystään uudistua – ja epäilemättä uteliaisuudesta, josta hän puhuu niin innostuneesti.

Juhlistamalla ikääntymisen iloa Olivia Wilde välittää valoisan ja vapauttavan viestin. Hänen mukaansa vuodet eivät vie mitään pois: päinvastoin, ne tuovat tyyneyttä, uteliaisuutta ja vapautta. Se on kutsu nähdä ajan kuluminen uhkana, vaan todellisena aarteena.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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