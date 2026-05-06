35-vuotias Margot Robbie lumoaa hohtavassa kultaisessa mekossa

New Yorkin Met-gaalassa vuonna 2026 Margot Robbie käänsi jälleen katseita. Australialainen näyttelijä ja tuottaja esiintyi hohtavassa kultaisessa mekossa, joka kiehtoi valokuvaajia välittömästi Metropolitan Museum of Artin kuuluisilla portailla.

Esiintyminen vuoden 2026 Met-gaalassa

Tällä elegantilla ja säteilevällä siluetillaan "Barbie"-tähti vahvisti asemansa muoti-ikonina. Hänen asunsa, joka oli kauttaaltaan kimaltelevien yksityiskohtien peitossa, sopi täydellisesti Met-gaalan upeaan tunnelmaan, joka tunnetaan rohkeista ja taiteellisista lookeistaan.

Tyylikäs asu ennen odottamatonta tyylinvaihdosta. Tehtyään läpimurron punaisella matolla, Margot Robbie yllätti kaikki paljon rennommalla valinnalla jatkoille. Hienostunut mekko oli kuin naamiaisasu: näyttelijätär nähtiin väljissä farkuissa ja yksinkertaisessa valkoisessa t-paidassa. Odottamaton kontrasti valloitti internetin käyttäjät nopeasti. Tässäkin minimalistisessa asussa Margot Robbie pysyi uskollisena tyylitajulleen ja lisäsi korkokengät ja paljettijakun tuodakseen asuun juhlavan säväyksen.

Lookit, jotka inspiroivat faneja

Sosiaalisessa mediassa monet käyttäjät ylistivät tätä siirtymistä hienostuneisuudesta yksinkertaisuuteen. Jotkut arvostivat erityisesti Margot Robbien valitsemia mukavia vaatteita näin arvostetun tapahtuman jälkeen. Myös tähden käyttämien farkkujen kaltaiset farkut ovat kokeneet uutta suosiota, ja useat tuotemerkit tarjoavat nyt julkkisten tyylien inspiroimia leveälahkeisia leikkauksia.

Kultaisesta iltapuvustaan punaisella matolla aina rennompaan jälkijuhlien lookiin asti, Margot Robbie on jälleen kerran osoittanut kykynsä vaikuttaa trendeihin. Muoti-ikonina niin punaisella matolla kuin rennommassakin tyylissä Margot Robbie ei koskaan lakkaa kiehtomasta jokaisella julkisella esiintymisellään.