"Mitä hän täällä tekee?": Taylor Swiftiä kritisoitiin Knicksin peliin osallistumisesta.

Léa Michel
@taylorswift / Instagram

Taylor Swiftin läsnäolo NBA-finaalien neljännessä ottelussa ei jäänyt huomaamatta – ja herätti jopa kritiikkiä. Vaikka amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän esiintyminen ilahdutti monia faneja, kommentaattorin kommentti, jonka päälle jätetty mikrofoni tallensi, sytytti uudelleen toistuvan keskustelun: Onko Taylor Swift oikea Knicks-fani?

Paljon keskustelua herättänyt läsnäolo

Taylor Swift osallistui 10. kesäkuuta NBA-finaalien neljänteen otteluun Madison Square Gardenissa, jossa New York Knicks voitti San Antonio Spursin (107-106). Hän istui ystäviensä Esten ja Alana Haimin vieressä ja hänellä oli yllään "Stevie Knicks" -t-paita – sanaleikki amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän Stevie Nicksin kunniaksi. Hän oli paikalla monien muiden julkkisten joukossa, mukaan lukien ranskalais-amerikkalainen näyttelijä Timothée Chalamet, amerikkalainen näyttelijä ja koomikko Ben Stiller, amerikkalainen tosi-tv-persoona, liikenainen ja vaikuttaja Kylie Jenner sekä amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber.

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Mikrofonin tallentama kommentti

Knicksin radiokommentaattori Monica McNutt sytytti kohun. Keskustellessaan Taylor Swiftin läsnäolosta lähetyksessä hän tokaisi ilmeisesti tietämättömänä olevansa lähetyksessä: "Hän ei ole Knicks-fani, häipykää täältä." Videoklippi levisi nopeasti viraaliksi sosiaalisessa mediassa jakaen käyttäjiä ja herättäen raivoa Taylor Swiftin fanien keskuudessa. Jotkut jopa kommentoivat: "Mitä hän täällä tekee?"

Odottamaton tuki

Hänen faninsa huomauttivat nopeasti, että Taylor Swift on puhunut Knicks-kannatuksestaan vuosia ja että hänellä on jopa vanha pelaaja Amar'e Stoudemiren pelipaita. Yllättävämpää oli, että Barstool Sportsin perustaja Dave Portnoy puolusti häntä kritisoimalla kommentaattoria Taylor Swiftin kohdistamisesta samaan aikaan kun paikalla oli myös monia muita julkkiksia.

Anteeksipyyntö ja laajempi keskustelu

Kohdatessaan kiistan Monica McNutt antoi mea culpan jo seuraavana päivänä. Myöntäen "virheensä" hän myönsi, ettei tiennyt Taylor Swiftin aiemmasta faniudesta. Anekdootin lisäksi jakso kuvaa toistuvaa ilmiötä: epäilyksiä julkkisten – ja usein naisten – läsnäolosta urheilutapahtumissa, joissa heitä säännöllisesti painostetaan todistamaan olevansa "aitoja" faneja.

Taylor Swift, jota aluksi kuvattiin tunkeilijaksi yhdessä kommentissa, näki lopulta faniasemansa vahvistuvan, jopa arvostelijansa anteeksipyynnöissä. Kiista laantui nopeasti, mutta se todennäköisesti paljastaa enemmän siitä, miten julkkiksia stadioneilla pidetään, kuin laulajasta itsestään.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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