Näyttelijän reaktio ulkonäköään koskevaan kritiikkiin on yllättävä.

Vain päiviä sen jälkeen, kun Olivia Wilde oli joutunut kritiikin kohteeksi sosiaalisessa mediassa, hän teki silmiinpistävän esiintymisen vuoden 2026 Met-gaalassa New Yorkissa. Irlantilais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja käänsi katseita hahmollaan, joka ei varmasti jäänyt huomaamatta Metropolitan Museum of Artin punaisella matolla.

Vastaus kritiikkiin

Tämä esiintyminen seuraa hänen San Franciscon kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla käymästään kiistasta, jossa jotkut näyttelijättären kuvat herättivät kritiikkiä hänen ulkonäöstään. Näiden tuomioiden edessä Olivia Wilde päätti vastata huumorilla ja itseironisesti sosiaalisessa mediassa.

Viitaten kalansilmäobjektiivilla otettuun kuvaan hän totesi: "Katso, se on kalansilmäobjektiivi. Ja myönnän: oliko se paras kuvakulmani? Paras tyylini? Ei. Ei, se on yllättävä kuva." Sen sijaan, että näyttelijätär olisi ruokkinut kiistaa, hän näytti suosivan kevytmielistä lähestymistapaa, asennetta, jota monet ylistivät laajalti verkossa.

Asu, joka sopii vuoden 2026 Met-gaalan teemaan

Vuoden 2026 Met-gaalassa juhlistettiin muodin ja taiteen yhteyttä tänä vuonna "Pukutaide"-näyttelyllä. Virallinen pukukoodi, "Muoti on taidetta", kutsui julkkiksia muuttamaan asunsa todellisiksi visuaalisiksi taideteoksiksi. Olivia Wilde ilmensi täydellisesti tätä taiteellista henkeä strukturoidulla mekollaan ja siluetillaan, jotka olivat saaneet inspiraationsa historiallisista puvuista nykyaikaisella tavalla. Jo ennen saapumistaan näyttelijätär jakoi ripauksen huumoria Instagramissa: "Valmistaudun henkisesti Met-gaalaan harjoittelemalla sitä, ettei koskaan tarvitse istua alas eikä käydä vessassa."

Katso tämä postaus Instagramissa Michele Marie PR:n (@michelemariepr) jakama julkaisu

Ulkonäkö, jota on kommentoitu laajalti

Sosiaalisessa mediassa monet käyttäjät ylistivät "Don't Worry Darling" -elokuvan ohjaajan itsevarmuutta ja eleganssia. Useissa kommenteissa korostettiin myös hänen valintaansa vastata kritiikkiin huumorilla aggression sijaan. Olivia Wilde oli jo osallistunut Met-gaalaan vuonna 2023 valkoisessa, kultakirjonnalla koristellussa mekossa ja on edelleen otsikoissa yhtä paljon muotivalintojensa kuin mediahuomion käsittelytapojen ansiosta.

Esiintymällä Met-gaalassa Olivia Wilde lähetti viestin, joka resonoi syvästi hänen faneissaan. Itseironisesti, itsevarmasti ja tyylikkäästi hän osoitti, että hän mieluummin vastaa negatiivisiin kommentteihin huumorilla ja tyylikkyydellä kuin kiistanalaisesti.