"Epätavanomaisessa" mekossa tämä urheilija vangitsee kaikkien katseet

Vuoden 2026 Met-gaalassa nähtiin jälleen kerran upeita asuja, mutta erityisesti yksi vieras kiinnitti tänä vuonna kaikkien huomion. Freestyle-hiihtäjä ja olympiavoittaja Eileen Gu esiintyi upeassa ja innovatiivisessa luomuksessa aiheuttaen todellista kohua punaisella matolla.
Mekko, joka "herää eloon"
Kiinalais-amerikkalainen urheilija ei vain paraatinut valokuvaajien edessä; hän muutti ulkonäkönsä todelliseksi performanssitaideteokseksi. Iris van Herpenin suunnittelema mekko kirjaimellisesti heräsi eloon hänen liikkeistään. Kävellessään vaatteesta purkautui hienovaraisia kuplia.
Tässä upeassa mekossa oli huolellisesti integroitu 15 000 lasikuplaa. Vaatteen suunnitteluun, johon kuului piilotettu mekanismi kuplien jatkuvaksi tuottamiseksi, kerrotaan kuluneen yli 2 550 tuntia työtä.
Katse, jota laajalti suosittiin
Reaktiot sosiaalisessa mediassa olivat nopeita. Monet käyttäjät ylistivät luomusta "kekseliääksi", "maagiseksi" ja "poikkeukselliseksi". Tällä upealla esiintymisellä Eileen Gu onnistui muuttamaan muodin todelliseksi live-esitykseksi.
Valitsemalla mekon, joka oli samaan aikaan teknologinen, runollinen ja näyttävä, Eileen Gu ilmensi täydellisesti Met-gaalan henkeä. Hänen "epätavallinen" asunsa ei ainoastaan herättänyt huomiota, vaan myös muistutti siitä, että muodista voi tulla todellinen taiteellisen kokeilun kenttä.