Kate Winslet, jota kritisoidaan hänen vartalostaan, paljastaa kommentit, jotka ovat jättäneet häneen jäljen loppuiäkseen.

Léa Michel
Kansainvälinen elokuvaikoni Kate Winslet puhui hiljattain tuskallisista muistoistaan ulkonäkönsä pilkasta ja kritiikistä, jotka leimasivat hänen nuoruuttaan ja Hollywoodin alkuaikojaan. BBC Radio 4:n Desert Island Discs -ohjelman vieraana Oscar-palkittu näyttelijä kertoi sekä kokemistaan nöyryyttävistä kommenteista, että niistä saamastaan voimasta ilmaista itseään naisena ja taiteilijana.

Julmia kommentteja lapsuudesta

Peruskoulusta lähtien Kate Winslet joutui kohtaamaan loukkaavaa kiusaamista. Luokkatoverit antoivat hänelle lempinimen "rasva", ja hän muistaa olleensa lukittuna kaappiin piirustusluokassa, vaikka ei ollutkaan lihava. Mikä pahinta, eräs draamaopettaja ennusti hänen uransa riippuvan hänen kyvystään hyväksyä "lihavien tyttöjen" rooleja.

Nämä kokemukset vaikuttivat syvästi nuoreen Kateen, joka aloitti tiukat ja epätasapainoiset dieetit 15-vuotiaana. "Söin tuskin mitään", hän muistelee ja kuvailee tätä ajanjaksoa "äärimmäisen epäterveelliseksi". Tämä kärsimys kuitenkin ruokki myös hänen päättäväisyyttään menestyä: näyttelijä uppoutui teatteriin rakentaakseen elämänsä uudelleen ja tavoitellakseen unelmaansa näyttelijänurasta.

Kuuluisuus ei helpottanut hänen epävarmuuttaan

Elokuvan "Titanic" maailmanlaajuinen menestys vuonna 1997 ei lopettanut hänen epävarmuuttaan. Päinvastoin, kuuluisuus lisäsi painetta hänen ulkonäköönsä. Kate Winslet kertoo todellisesta median noitavainosta: paparazzit penkoivat hänen roskiaan, toimittajat spekuloivat hänen painostaan ja lehdet retusoivat hänen valokuviaan ilman hänen suostumustaan. "Näin kuvia itsestäni litteä vatsa ja ajattelin: 'En minä näytä tuolta!'", hän uskoutuu.

Hän uskoo, että nämä manipulaatiot edistävät epärealistista ja myrkyllistä kuvaa naisen kehosta. Onneksi muutamat ystävälliset teot – kuten myötätuntoisten naapureiden jättämä vati – auttoivat häntä pysymään maadoittuneena.

Sitoutunut ääni itsensä hyväksymisen puolesta

Nykyään Kate Winslet tuomitsee jyrkästi laihuuden kulttuurin ja nopeiden kosmeettisten hoitojen nousun. Hän varoittaa "luonnollisen kehon aliarvostuksesta" ja tiettyjen laihdutuslääkkeiden vaarallisesta käytöstä. Näyttelijä kannattaa terveellisempää ja kunnioittavampaa suhdetta kehoon ja toteaa, että "todellinen rohkeus piilee itsensä hyväksymisessä". Hänen mukaansa aito kauneus paljastuu täydemmin iän ja kypsyyden myötä, kaukana suodattimista ja keinotekoisuudesta. Hänen vilpittömät sanansa heijastelevat muiden julkisuuden henkilöiden sanoja, jotka nyt kieltäytyvät mukautumasta asetettuihin standardeihin.

Kate Winslet muistuttaa meitä selkeästi ja tunteikkaasti, että kehohäpeän haavat voivat jäädä eliniän ajaksi. Hänen todistuksensa, sekä intiimi että yleismaailmallinen, korostaa ihmisten kouluttamisen tärkeyttä ystävällisyydestä ja kehojen monimuotoisuudesta. Näyttelijätär kutsuu sanoillaan kaikkia ajattelemaan kauneuden käsitettä uudelleen – ei kiinteänä standardina, vaan ainutlaatuisena itseluottamuksen ja vapauden ilmaisuna.

