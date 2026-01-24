Heti saapumisestaan lähtien kritisoitu näyttelijä herättää reaktioita hittisarjan faneissa.

Netflix ilmoitti hiljattain thaimaalaisen hittisarjan "Girl From Nowhere" uudelleenkäynnistyksestä, jonka nimi on nyt "Girl From Nowhere: The Reset". Thaimaalais-brittiläinen näyttelijä Rebecca Armstrong ("Becky") palaa Nannon rooliin, kuolemattomaan ja kostonhimoiseen olentoon, joka ottaa lukiolaisen muodon. Tämä on käännekohta, sillä hahmo oli aiemmin erottamattomasti sidoksissa näyttelijä Chicha Amatayakuliin ("Kitty"), joka näytteli sarjan kahdella ensimmäisellä kaudella.

Uusi Nanno jo paineen alla

Perinteisen kolmannen kauden sijaan projekti esittelee itsensä uudelleenkäynnistyksenä uudessa universumissa, jossa Nanno ilmestyy uudelleen amnesiassa ja ilman suoraa yhteyttä kahden ensimmäisen kauden tapahtumiin, mikä mahdollistaa hahmon uudenlaisen tulkinnan. Tämä luova vapaus ei kuitenkaan ole riittänyt tyydyttämään faneja, jotka ovat edelleen syvästi kiintyneitä alkuperäiseen versioon.

Esitys, jota pidettiin "kamalana" jo ennen sarjaa

Kohu kärjistyi sen jälkeen, kun Vogue Thailand julkaisi 14. tammikuuta "One Day With Becky" -videon, jossa näyttelijä Rebecca Armstrong viettää päivän kameran edessä esittäen toistuvasti Nannoa. Videossa hän muuttaa eleitään, katsettaan ja äänensävyään havainnollistaakseen hahmon "psykopaattista ja häiritsevää" puolta.

Vaikka videon YouTube-kommenttiosio on yleisesti ottaen positiivinen, jotkut X:n (entinen Twitter) käyttäjät pitivät hänen käytöstään "kiusallisena" ja kritisoivat erityisesti hänen ilmeitään ja kykyään heijastaa aidosti häiritsevää auraa. Jotkut jopa kutsuivat sitä "alennukseksi" verrattuna näyttelijä Chicha Amatayakuliin, joka näytteli kahdella ensimmäisellä kaudella, tai miettivät, millaiset "yhteydet" hänellä on saattanut olla, jotta hän sai niin korkean profiilin roolin.

Katso tämä postaus Instagramissa NANNO THE RESETin (@girlfromnowhere_official) jakama julkaisu

Fanien tuen ja pelon ilmapiirin välissä

Keskustelu on sitäkin kiivaampaa, koska Becky Armstrong on kotoisin erittäin kodifioidusta ja fanien ohjaamasta maailmasta: GL (Girls' Love) -sarjojen, kuten "Gapin", maailmasta, joka antoi hänelle erittäin omistautuneen fanikunnan. Thaimaalaiset internetin käyttäjät väittävät, että "useimmat thaimaalaiset" eivät pidä hänen näyttelemisestä, mutta he välttävät tämän sanomista julkisesti peläten joidenkin GL-fanien aggressiivisia reaktioita.

Toisaalta toiset vaativat rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä muistuttaen katsojia siitä, että sarjaa ei ole vielä esitetty ja että on ennenaikaista arvioida sen suoritusta vain muutaman minuutin mainosvideon perusteella. Jotkut huomauttavat myös, että jo itse "Nollauksen" käsite – uusi universumi, uusi Nannon versio – oikeuttaa hahmon erilaisen tulkinnan kuin Kittyn version yksinkertaisen jäljittelyn.

Katso tämä postaus Instagramissa Rebecca Patricia Armstrongin (@becca) jakama julkaisu

Becky Armstrongilla raskas perintö kannettavanaan

”Girl From Nowhere” -sarjan kansainvälinen menestys, erityisesti sen maailmanlaajuisen Netflix-julkaisun jälkeen vuonna 2021, perustui suurelta osin Kitty Chichan kylmäävään suoritukseen, joka teki hänestä Nannon ikonisen kasvon. Monet fanit uskovat, että juuri tämä monitulkintainen, samanaikaisesti lapsellinen ja pelottava suoritus teki sarjasta ilmiön ja tekee kaikista yrityksistä sen uudelleenjärjestämiseen erityisen riskialttiita tänä päivänä.

Tässä yhteydessä Becky Armstrongin on paitsi todistettava kykynsä näyttelijänä, myös kohdattava jatkuvia vertailuja edeltäjäänsä, jo ennen ensimmäisen jakson ilmestymistä. "Girl From Nowhere: The Reset" -elokuvan ensi-ilta 7. maaliskuuta 2026 paljastaa, oliko tämä kritiikin myrsky vain ennenaikaista hypeä... vai merkki kestävämmästä vastustuksesta muutosta kohtaan.