Jäätävät viestit, joita tämä vaikuttaja sai koettelemuksensa keskellä

Sisällöntuottaja Lena Mahfouf, joka tunnetaan salanimellä Lena Situations, on kerännyt vaikuttavan seuraajakunnan: miljoonat ihmiset seuraavat hänen seikkailujaan, projektejaan ja myötätuntoista näkökulmaansa arkeen. Hôtel Mahfoufista merkittäviin esiintymisiin kansainvälisissä tapahtumissa, kuten Met-gaalassa, hän ilmentää modernia menestystä. Paljastavassa Clique TV:n haastattelussa hän kuitenkin paljastaa kuuluisuutensa kylmäävän pimeän puolen.

Jatkuva valppaus

Lena selittää, että hänen on oltava erityisen varovainen paitsi itsensä myös läheistensä vuoksi. Sananvapaus, vaikka se onkin keskeinen osa hänen ammattiaan, törmää toisinaan pelkoon. Tiettyjen, erityisesti poliittisten, kantojen jälkeen jännitteet kasvavat jyrkästi. Häiritsevät sähköpostit, kylmiä väreitä tuottavat nimettömät puhelut, suorat uhkaukset: virtuaalimaailma leviää vaarallisesti todellisuuteen. Tuntemattoman äänen kuuleminen, joka heittää väkivaltaisia loukkauksia tai uhkauksia hänen perheelleen, on kaikkea muuta kuin triviaalia ja jättää syviä arpia.

Tilanne pahenee entisestään, kun henkilökohtaisia tietoja vuotaa. Hänen puhelinnumeroitaan sekä ulkomailla asuvien perheenjäsenten puhelinnumeroita käytettiin kohdennettuun häirintään. Tuloksena oli ajoittain tukahdutettua spontaaniutta, yleensä mitattua puhetta ja katkeran tunne jatkuvasta itsensä suojelemisesta.

Katso tämä postaus Instagramissa Cliquen (@cliquetv) jakama julkaisu

Digitaalinen nöyryytys aseena

Uhkausten lisäksi Lena tuomitsee toisen, vielä salakavalamman väkivallan muodon: pornografisten deepfake-videoiden käytön. Nämä verkossa leviävät muokatut kuvat yhdistävät hänen kasvonsa eksplisiittisiin seksuaalisiin vartaloihin ja tilanteisiin. Tämä on suora hyökkäys hänen imagoaan, hänen eheyttään ja hänen suhdettaan kehoonsa vastaan, jota hän niin usein juhlistaa positiivisella ja estoitta sisällössään.

Näiden käytäntöjen tavoitteena on vähätellä, vaientaa ja alentaa nainen alentavaksi karikatyyriksi. Lena korostaa, kuinka tätä verkkoväkivaltaa ruokkii myrkyllinen sekoitus naisvihaa, mustasukkaisuutta ja anonymiteettiä. Onneksi hän löytää tukea muilta samoja väärinkäytöksiä kohtaavilta tekijöiltä. Yhdessä he jakavat, kuuntelevat ja tukevat toisiaan luoden kipeästi kaivatun solidaarisuuden tilan.

Kun menestys häiritsee

Kunnianhimoa, ahkeruutta ja aitoutta symboloiva Lena Mahfouf herättää yhtä paljon ihailua kuin vihaakin. Ensimmäisenä Met-gaalaan kutsuttuna ranskalaisena YouTube-käyttäjänä oleminen ei ole vain henkilökohtainen saavutus, vaan se on myös voimakas viesti kokonaiselle sukupolvelle. Tämä lisääntynyt näkyvyys kuitenkin joskus houkuttelee puoleensa pahinta mahdollista käytöstä ja muistuttaa meitä siitä, että naisten menestys on joillekin (miehille) edelleen vaikea hyväksyä.

Tukiaalto ja tärkeä viesti

Hänen todistuksensa julkaiseminen herätti valtavan reaktion sosiaalisessa mediassa. Rohkaisevia viestejä, tukilausuntoja, vaatimuksia deepfake-sisällön sääntelyn parantamisesta ja kyberkiusaamisen vastaisen taistelun tehostamisesta virtasi sisään. Puhumalla avoimesti Lena inhimillisti maineensa ja avasi ratkaisevan keskustelun.

Lopulta esteistä huolimatta Lena Mahfouf (Lena Situations) jatkaa eteenpäin, luoden, kehittäen projektejaan ja levittäen positiivista energiaa. Hän myöntää kuitenkin mukauttavansa julkisia lausuntojaan turvallisuussyistä. Hänen tarinansa herättää keskeisen kysymyksen: miten voimme paremmin suojella niitä, jotka laittavat itsensä esiin, ja samalla puolustaa kunnioittavampaa, välittävämpää ja terveellisempää digitaalista tilaa kaikille?