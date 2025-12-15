Search here...

Tämä kuva Zendayasta ja Robert Pattinsonista "naimisissa" aiheuttaa kohua verkossa.

Tatiana Richard
@a24/Instagram

Tämä kuva Zendayasta vihkisormus päässään ja Robert Pattinsonin sylissä sai ihmiset uskomaan, että kyseessä olivat oikeat häät, ennen kuin petos paljastui. Tämän oletetun liiton takana oli itse asiassa markkinointikikka tulevan elokuvan mainostamiseksi.

Hääilmoitus, joka aiheuttaa kohua verkossa

Kaikki alkoi kihlailmoituksella suuressa amerikkalaisessa sanomalehdessä, jossa oli esillä elegantti pari ja Zendayan sormus näkyvästi esillä. Teksti noudatti kaikkia hääilmoituksen käytäntöjä: sukunimet, koulutukset, ammatit, hääpäivä… tarpeeksi vakuuttaakseen jopa satunnaisimman lukijan. Kuvakaappaukset levisivät nopeasti X:ssä (entinen Twitter), Instagramissa ja TikTokissa, herättäen huhuja ja reaktioita fanien keskuudessa paniikista innostukseen.

Katso tämä postaus Instagramissa

A24:n (@a24) jakama julkaisu

A24:n PR-temppu

Tämän väärennetyn hääkutsun takana on A24-studio, joka käyttää sitä teaserina elokuvastaan "The Drama", jonka pääosissa ovat Zendaya ja Robert Pattinson. Keskeinen yksityiskohta piilee nimissä: mainitut eivät ole näyttelijöiden nimiä, vaan heidän hahmojensa nimiä, kuten myös hääpäivä, joka osuu samaan aikaan elokuvan ensi-illan kanssa. Ajatuksena ei ollut pysyvästi harhauttaa yleisöä, vaan leikkiä todellisuuden ja fiktion rajalla valtavan kohun luomiseksi.

Älykäs peli julkkisten ja verkkokulttuurin kanssa

Temppu oli sitäkin tehokkaampi, koska se hyödynsi kahden tähden yksityiselämän intensiivistä mediahuomiota, sillä molemmat olivat jo muissa suhteissa. Hyödyntämällä refleksiämme uskoa "virallisiin" ilmoituksiin ja taipumustamme jakaa tietoa ilman vahvistusta, tämä mainoskampanja muutti yksinkertaisen painetun sivun globaaliksi meemiksi. Seuraavana päivänä julkaistu teaser paljasti tämän "liiton" todellisen luonteen, täydensi kierteen ja vahvisti, että kyseessä oli täydellisesti orkestroitu elokuvan lanseeraus.

Lyhyesti sanottuna A24 on luonut tarkoituksella vakavan tiedon ja fiktion välisen rajan hämärtämällä mainoskampanjan, joka on yhtä rohkea kuin tehokaskin. Tämä tekaistu hääilmoitus muistuttaa siitä, kuinka sosiaalisen median aikakaudella hyvin valittu kuva voi laukaista maailmanlaajuisen ilmiön vain muutamassa tunnissa. Kampanja on enemmän kuin pelkkä julkisuustemppu, vaan se kyseenalaistaa suhteemme julkkiksiin ja faktantarkistukseen samalla todistaen, että nokkela tarinankerronta voi riittää asettamaan elokuvan kaikkien keskustelun keskiöön jo ennen sen ensi-iltaa.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
Article précédent
Jäätävät viestit, joita tämä vaikuttaja sai koettelemuksensa keskellä
Article suivant
Serena Williams myöntää, että hän kamppaili pitkään kehonsa hyväksymisen kanssa huippu-urheilussa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Serena Williams myöntää, että hän kamppaili pitkään kehonsa hyväksymisen kanssa huippu-urheilussa.

Serena Williams muistelee ensimmäisiä 15 vuottaan ammattilaistennispelaajana ja jakaa avoimesti lajissa kohtaamiaan haasteita. Epävarmuuden ja jatkuvan kritiikin keskellä...

Jäätävät viestit, joita tämä vaikuttaja sai koettelemuksensa keskellä

Sisällöntuottaja Lena Mahfouf, joka tunnetaan salanimellä Lena Situations, on kerännyt vaikuttavan seuraajakunnan: miljoonat ihmiset seuraavat hänen seikkailujaan, projektejaan...

Rasismista syytettynä Miss Suomi menetti tittelinsä

Miss Suomi 2025 -kruunu, jonka tarkoituksena on symboloida eleganssia ja avoimuutta, on noussut kiistanalaiseksi symboliksi. Tuore voittaja Sarah...

"Nuoret naiset eivät enää tiedä, mitä todellinen kauneus on": Kate Winslet avautuu

Täydellisyyteen pakkomielteisesti pyrkivässä maailmassa Kate Winslet valitsee vilpittömyyden. Äskettäisessä Sunday Timesin haastattelussa hän puhui huolestuttavana trendinä näkemästään kasvojen...

Catherine Zeta-Jonesia kritisoidaan "liian vanhan näköiseksi" ja hän saa odottamatonta tukea.

Elokuvaikoni Catherine Zeta-Jones joutui hiljattain naisvihamielisen kritiikin kohteeksi ulkonäkönsä vuoksi, mutta naisten valtava tukivyöry valtasi hänet nopeasti. Brittiläinen...

Kuka on Hinaupoko Devèze, Tahitin Miss Ranska?

Hinaupoko Devèze kirjoittaa uuden luvun Miss Ranskan historiassa edustaen ylpeänä Tahitia, Ranskan Polynesian suurinta saarta. 23-vuotiaana hän lumoaa...

© 2025 The Body Optimist