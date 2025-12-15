Tämä kuva Zendayasta ja Robert Pattinsonista "naimisissa" aiheuttaa kohua verkossa.

Tämä kuva Zendayasta vihkisormus päässään ja Robert Pattinsonin sylissä sai ihmiset uskomaan, että kyseessä olivat oikeat häät, ennen kuin petos paljastui. Tämän oletetun liiton takana oli itse asiassa markkinointikikka tulevan elokuvan mainostamiseksi.

Hääilmoitus, joka aiheuttaa kohua verkossa

Kaikki alkoi kihlailmoituksella suuressa amerikkalaisessa sanomalehdessä, jossa oli esillä elegantti pari ja Zendayan sormus näkyvästi esillä. Teksti noudatti kaikkia hääilmoituksen käytäntöjä: sukunimet, koulutukset, ammatit, hääpäivä… tarpeeksi vakuuttaakseen jopa satunnaisimman lukijan. Kuvakaappaukset levisivät nopeasti X:ssä (entinen Twitter), Instagramissa ja TikTokissa, herättäen huhuja ja reaktioita fanien keskuudessa paniikista innostukseen.

A24:n PR-temppu

Tämän väärennetyn hääkutsun takana on A24-studio, joka käyttää sitä teaserina elokuvastaan "The Drama", jonka pääosissa ovat Zendaya ja Robert Pattinson. Keskeinen yksityiskohta piilee nimissä: mainitut eivät ole näyttelijöiden nimiä, vaan heidän hahmojensa nimiä, kuten myös hääpäivä, joka osuu samaan aikaan elokuvan ensi-illan kanssa. Ajatuksena ei ollut pysyvästi harhauttaa yleisöä, vaan leikkiä todellisuuden ja fiktion rajalla valtavan kohun luomiseksi.

Älykäs peli julkkisten ja verkkokulttuurin kanssa

Temppu oli sitäkin tehokkaampi, koska se hyödynsi kahden tähden yksityiselämän intensiivistä mediahuomiota, sillä molemmat olivat jo muissa suhteissa. Hyödyntämällä refleksiämme uskoa "virallisiin" ilmoituksiin ja taipumustamme jakaa tietoa ilman vahvistusta, tämä mainoskampanja muutti yksinkertaisen painetun sivun globaaliksi meemiksi. Seuraavana päivänä julkaistu teaser paljasti tämän "liiton" todellisen luonteen, täydensi kierteen ja vahvisti, että kyseessä oli täydellisesti orkestroitu elokuvan lanseeraus.

Lyhyesti sanottuna A24 on luonut tarkoituksella vakavan tiedon ja fiktion välisen rajan hämärtämällä mainoskampanjan, joka on yhtä rohkea kuin tehokaskin. Tämä tekaistu hääilmoitus muistuttaa siitä, kuinka sosiaalisen median aikakaudella hyvin valittu kuva voi laukaista maailmanlaajuisen ilmiön vain muutamassa tunnissa. Kampanja on enemmän kuin pelkkä julkisuustemppu, vaan se kyseenalaistaa suhteemme julkkiksiin ja faktantarkistukseen samalla todistaen, että nokkela tarinankerronta voi riittää asettamaan elokuvan kaikkien keskustelun keskiöön jo ennen sen ensi-iltaa.