"Toinen iso vatsa": Rihanna kohtasi jatkuvaa kritiikkiä "vihaajilta"

Hiljattain Pariisissa Rihanna ei tehnyt vain "muotilausuntoa": hänen synnytyksen jälkeisestä vatsastaan tuli jälleen vihamielisten kommenttien suosikkikohde, mikä paljasti myrkyllisen pakkomielteen äideiksi tulleiden naisten kehoihin.

Synnytyksen jälkeinen keho muuttui keskustelunaiheeksi

Pariisin muotiviikoilla jokaista Rihannan asua tarkastellaan, analysoidaan ja kommentoidaan paljon vaatteiden ulkopuolella. Sen sijaan, että osa yleisöstä juhlistaisi hänen tyyliään ja luovuuttaan, osa keskittyy hänen vatsaansa, jota pidetään "liian näkyvänä jopa ison takin alla piilossa", "ei tarpeeksi litteänä", ikään kuin hänen kehonsa pitäisi pyyhkiä pois kaikki raskauden jäljet ollakseen hyväksyttävää. Nämä kritiikit eivät ole yksittäisiä huomautuksia; ne ovat osa pitkää vartalohäpeän historiaa, jota Rihanna on kohdannut säännöllisesti raskauksistaan lähtien.

Kollektiivisessa mielikuvituksessa julkkiksen odotetaan "palautuvan takaisin kuntoon" ilman vatsaa tai kurveja, tai muuten hän voi joutua "huolimattomaksi" tai "epämuodostuneeksi" tuomituksi. Pieninkin löysä takki tai runsas leikkaus muuttuu sitten tekosyyksi vatsaa halveksiville kommenteille, ikään kuin nainen ei yksinkertaisesti voisi pukeutua mukavasti tai leikitellä mittasuhteilla joutumatta hyökkäyksen kohteeksi.

Rihanna Diorin haute couturen kevät/kesä 2026 näytöksessä Pariisin muotiviikoilla pic.twitter.com/SU4WDVO5Hw — Enemmän kulttuuria, vähemmän poppia (@culturelesspop) 27. tammikuuta 2026

Normalisoitu naisviha naamioituna "mielipiteeksi"

Kommentit Rihannan "suuresta vatsasta" eivät ole neutraaleja: ne ovat osa syvästi naisvihamielistä logiikkaa, joka vaatii naisilta haluttavia, virheettömiä ja jatkuvasti "kontrolloituja". Naisten kehoista tulee ikuisesti keskeneräinen teos, josta jokainen tuntee olevansa oikeutettu kommentoimaan, ikään kuin naisen arvo riippuisi äitiyden merkkien nopeasta katoamisesta.

Tällä pakkomielteellä ei ole mitään tekemistä terveyden tai "yksinkertaisen havainnoinnin" kanssa, vaan täysin naisten kehojen kontrolloinnin kanssa. Kohdistamalla erityisesti vatsaan – raskauden, äitiyden ja muutoksen symboliin – vihaajat muistuttavat meitä siitä, että he kieltävät naisilta oikeuden olla olemassa kehoissa, jotka elävät, kehittyvät ja merkitsevät ajan kulumista. Ja kun kyseinen nainen on maailmanlaajuinen tähti, kuten Rihanna, jokaisesta valokuvasta tulee tekosyy fantasioiden, kieltojen ja rasvafobisten loukkausten projisoinnille.

Rihanna, toinen tapa esitellä vartaloaan

Tämän arkipäivän väkivallan edessä Rihanna ottaa vahvan kannan: hän puhuu avoimesti vatsastaan lasten saamisen jälkeen ja julistaa rakastavansa sitä, integroiden vartalonsa tyyliinsä sen sijaan, että piilottaisi sen. Pariisissa hän jatkaa leikkimistä volyymilla, takeilla ja ylisuurilla silueteilla todistaen, että näkyvä vatsa ei vähennä asun tyyliä, eleganssia tai voimaa.

Hänen suhteensa vaatteisiin muuttuu sitten lempeäksi mutta lujaksi poliittiseksi kannanotoksi: kyllä, äidiksi tullut nainen voi olla vatsainen, kurvikka, farkkuinen, löysästi istuva takki ja silti pysyä muoti-ikonina. Kieltäytymällä mukautumasta yhteiskunnallisiin odotuksiin hän avaa tilan, jossa muutkin naiset voivat tunnistaa itsensä synnytyksen jälkeisessä, pyyhkiytymättömässä kehossa.

Lyhyesti sanottuna Rihannan "isoa vatsaa" koskeva kritiikki ei kerro mitään hänen arvostaan tai tyylistään; se paljastaa pääasiassa yhteiskunnan, joka edelleen kamppailee hyväksyäkseen naisten todelliset kehot, varsinkin äitiyden jälkeen. Jatkamalla esiintymistä sellaisena kuin hän on, vatsaineen, takkeineen ja pukeutumisvapauksineen, Rihanna muistuttaa meitä ilmeisestä totuudesta, jota monet kieltäytyvät kuulemasta: naisen keho ei ole korjattava projekti eikä kollektiivinen fantasia, vaan hänen oma, piste.