"Brasilialainen kaunotar": tämä näyttelijä aiheuttaa sensaation veistoksellisessa mekossa

Mondeparsin muotinäytökseen kutsuttu brasilialainen näyttelijä Bruna Marquezine teki varmasti vaikutuksen. São Paulossa hän valitsi ylleen mustan mekon, jossa oli silmiinpistävä rakenne ja jota pidettiin yhtenä illan puhutuimmista asuista. Hillityn elegantti ja rakenteellinen asu.

Musta mekko arkkitehtonisella ilmeellä

Bruna Marquezine valitsi tilaisuuteen pitkän, olkaimettoman mustan mekon, jossa oli korsettimainen yläosa, joka myötäili siistiä ja istuvaa siluettia. Silmiinpistävin yksityiskohta oli vyötärö: geometrinen, teräväkärkinen viimeistely lantiolla, eräänlainen uudelleen keksitty peplum, joka tuo mieleen nykyajan luuston. Pitkä, kapeneva hame jatkoi tätä hoikkaa linjaa loi minimalistisen estetiikan. Monet internetin käyttäjät ilmaisivat ihailunsa kommenteissa kuvaillen Bruna Marquezinea "brasilialaiseksi kaunottareksi" ja "säteileväksi naiseksi".

Minimalistiset asusteet

Hillitylle tyylilleen uskollisena Bruna Marquezine täydensi asunsa kapeilla mustilla aurinkolaseilla, jotka toivat kokonaisuuteen graafisen silauksen. Hänen kampauksensa, lyhyt, laineikas, tummanruskea polkkatukka, korostaa asun modernia tunnelmaa, ja tumma manikyyri viimeistelee sen. Kokomusta kokonaisuus korostaa vaatteen leikkausta ja rakennetta.

Tällä valinnalla Bruna Marquezine vahvistaa taitonsa muodin maailmassa, sillä hän on esiintynyt lukuisissa merkittävissä tapahtumissa. Puhtaiden linjojen, yksivärisen väripaletin ja huolellisesti muotoiltujen yksityiskohtien avulla hän loi yhden Mondepars-näytöksen erottuvimmista lookeista: tyylinosoituksen, joka yhdistää modernin tyylin ja eleganssin.