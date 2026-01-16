"Naiset lihovat": hänen kommenttinsa näyttelijättären vartalosta herättää verkossa närkästystä

Amerikkalaisen näyttelijättären Elle Fanningin vartalosta vuoden 2026 Golden Globe -gaalassa viraaliksi levinnyt kommentti on sytyttänyt uudelleen keskustelun rasvakammosta, vartalohäpeästä ja naisiin kohdistuvista epäreiluista kauneusstandardeista. Näyttelijättären videolla internetin käyttäjä kirjoitti: "Naiset lihovat", mikä laukaisi verkossa paheksunnan.

Kommentti, joka sytytti internetin liekkeihin

Monet käyttäjät reagoivat välittömästi pilkaten viestin kirjoittajaa ja tuomitsemalla naisen kehoon kohdistuvan perusteettoman julmuuden. Jotkut vastasivat purevilla kommenteilla , kuten "Julkaisivatko kananreidesi tämän?" , mikä korosti kriitikon ironiaa, joka julkeuttaa arvostella toisen ulkonäköä.

Toiset kirjoittivat : "Miehet pienenevät", mikä käänsi leiman takaisin niille, jotka kommentoivat naisten vartaloita ikään kuin se olisi laillinen julkinen aihe. Tämä käänne korostaa sitä, kuinka loukkaavia ulkonäköä koskevat kommentit voivat olla.

Syvästi epäreilut kauneusstandardit

Tämä kiista havainnollistaa ensisijaisesti sitä, kuinka epäreiluja kauneusstandardeja naisille asetetaan. Heitä arvioidaan, tuomitaan ja kommentoidaan jatkuvasti heidän painonsa, vartalonsa tai ikänsä perusteella, usein paljon enemmän kuin heidän kykyjensä tai työnsä perusteella. Sosiaalinen media vahvistaa tätä ilmiötä tarjoamalla alustan nimettömille kriitikoille, jotka tuntevat olevansa oikeutettuja kommentoimaan jokaista naisen vartalon yksityiskohtaa.

Sen lisäksi, että nämä standardit ylläpitävät epärealistista kuvaa "ihanteellisesta" vartalosta, ne luovat jatkuvaa painetta: ei pidä lihoa, ei vanhene, ei muutu. Tällainen huomautus – "naiset lihovat" – pelkistää naiset ulkonäkönsä mukaisiksi, ikään kuin heidän arvonsa riippuisi vaa'an numerosta tai mekon koosta.

Kun internet vastaa ja puolustaa itseään

Tämä kommentti herätti närkästystä osittain siksi, että suuri joukko internetin käyttäjiä kieltäytyy nyt antamasta tämänkaltaisen lausunnon olla vastaamatta. Viestin ironiset vastaukset ja kritiikki osoittavat kasvavaa tietoisuutta siitä, ettei naisten kehoja enää voida pitää jatkuvan julkisen tuomitsemisen kohteina.

Tällaisessa kiistassa sosiaalisesta mediasta tulee solidaarisuuden tila, jossa monet puolustavat kohteena olevaa yksilöä ja tuomitsevat kaksinaismoralismin. Se muistuttaa siitä, että kehot muuttuvat, että jokainen kehotyyppi ansaitsee kunnioitusta ja että kenelläkään ruudun takana olevalla muukalaisella ei ole oikeutta määrätä, kuka on "liian" sitä tai "riittävän vähän" tuota.

Elle Fanningia koskevaan kommenttiin liittyvä kiista osoittaa, kuinka yksi lause voi kiteyttää kokonaisen naisiin kohdistuvien epäoikeudenmukaisten normien järjestelmän. Typistämällä näyttelijättären mielikuvan "Naiset lihovat" -tyyppiseksi eleeksi internetin käyttäjä paljastaa, että naisen kehoa tarkastellaan normalisoidusti väkivaltaisena. Raivostuneet reaktiot kuitenkin osoittavat muutoksen: yhä useammat ihmiset hylkäävät nämä kieltomääräykset ja tuomitsevat kehonsa häpeän.