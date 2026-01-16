"Hän näyttää 20-vuotiaalta": Tämä laulaja juhlii 30-vuotissyntymäpäiväänsä tyylikkäästi

Search here...

Léa Michel
Jennie Kim, maailmanlaajuinen K-pop-ikoni ja K-pop-tyttöbändi BLACKPINKin jäsen, on juuri saavuttanut virstanpylvään: 30-vuotissyntymäpäivänsä, joita hän juhli 16. tammikuuta 2026. Ainutlaatuisesta tyylistään ja vastustamattomasta karismastaan tunnettu laulaja juhlisti tapahtumaa huumorilla ja hienostuneisuudella, uskollisena imagolleen.

Uransa huipulla oleva taiteilija

Jennie jakoi Instagramissa lyhyen videon, joka sai inspiraationsa viraalista trendistä: savukkeen lailla sytytetty kynttilä, söpö kakku, joka on koristeltu Cinnamorollilla – rakastetulla Sanrion hahmolla – kaikki kuuluisan "Feeling Good" -kappaleen rytmissä. Leikkisä nyökkäys hänen edustamalleen vapaudelle.

Tämä juhla tulee Jennielle erityisen hedelmälliseen aikaan. Kesken hänen Deadline World Tour -kiertueensa BLACKPINKin kanssa – jonka viimeinen konsertti pidetään 26. tammikuuta Hongkongissa – hän jatkaa menestyksen keräämistä. Vuoden 2025 Golden Disc Awards -gaalassa hän voitti neljä palkintoa, mukaan lukien erittäin arvostetun Vuoden artisti -tittelin. Ja vuosi 2026 näyttää yhtä lupaavalta: yhtye valmistelee minialbuminsa "Deadline" julkaisua, joka on määrä julkaista 27. helmikuuta. Jennie näyttää yhdistävän kypsyyden ja luovuuden, vakiinnuttaen asemansa globaalina ikonina K-popin rajojen ulkopuolella.

Katso tämä postaus Instagramissa

J:n (@jennierubyjane) jakama julkaisu

Luonnollista ja ajatonta eleganssia

Syntymäpäiväjulkaisussaan Jennie tarjoaa harvinaisen kurkistuksen persoonallisuuteensa poissa valokeilasta. Hänen faninsa ylistivät tätä intiimiä hetkeä korostaen, kuinka nuori nainen säteilee itsevarmuutta ja tyyneyttä. "Hän näyttää 20-vuotiaalta", kommentoivat jotkut käyttäjät, jotka olivat ihastuneita hänen luonnolliseen tyylikkyyteensä. Jennie todistaa näin, että 30-vuotiaana täyttymystä ei mitata numeroilla, vaan vapaudella olla oma itsensä, vaalia intohimojaan ja edetä itsevarmasti ja aidosti.

Kansainvälisten menestysten, uusien musiikkiprojektien ja sydämellisen syntymäpäiväjuhlan lomassa Jennie Kim astuu kolmanteen vuosikymmeneensä oikealla jalalla. Hän ilmentää enemmän kuin koskaan vapaamielisten, eleganttien ja visionääristen taiteilijoiden sukupolvea, jotka määrittelevät uudelleen julkkisten koodeja pysyen samalla uskollisina itselleen.

"Naiset lihovat": hänen kommenttinsa näyttelijättären vartalosta herättää verkossa närkästystä

