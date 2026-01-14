Search here...

"Jumalatar": tämä laulaja tekee vaikutuksen vartalollaan punaisella matolla

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Vuoden 2026 Golden Globe -gaalan punaisella matolla Lisa, eteläkorealaisen K-pop-tyttöyhtye Blackpinkin ikoninen jäsen, lumosi jälleen kerran maailman. Jacquemuksen ylelliseen luomukseen pukeutuneena laulaja ilmensi täydellisesti "synkeän" hengen, rohkeuden, tyylikkyyden ja modernin yhdistelmän.

Tyylin visio: Jacquemuksen rohkeus

Tämän vuoden Golden Globe -gaalaan Lisa valitsi mekon Jacquemuksen kevät 2026 -valmisvaatemallistosta. Ranskalainen suunnittelija loi hänelle siluetin, joka oli sekä salaperäinen että sulava: hienovaraisesti laskeutuva, läpikuultava yläosa, lepakkohihat ja höyryävän liikkeelliset kangaspaneelit. Tämä rakenteen ja keveyden vuorovaikutus antoi asulle veistoksellisen viehätyksen.

Katso tämä postaus Instagramissa

LISAn (@lalalalisa_m) jakama julkaisu

"Synkkä eleganssi", hallittu estetiikka

Lisan tyyli ilmentää täydellisesti "tumman eleganssin" trendiä, joka on hallinnut muotia kahden viime kauden ajan. Tämä uudelleenkuvitellusta viktoriaanisesta eleganssista inspiroitunut tyyli yhdistää läpikuultavia kankaita, siroja linjoja ja teatraalisia yksityiskohtia. Hulmuavat hihat ja laskeutuvat hapsut lisäävät dramaattista ulottuvuutta, kun taas tummat sävyt täydentävät kauniisti laulajan ihoa.

Yksinkertainen kauneus, itseluottamuksen symboli

Kauneuden saralla Lisa valitsi hienostuneen yksinkertaisuuden: luonnollisen irtonaiset hiukset, muotoillut kulmakarvat, selkeästi muotoillut silmät ja kiiltävät huulet. Hänen tumma helmikaulakorunsa täydensi lookin ja loi illuusion korkeasta kaula-aukosta, joka korosti asun kuninkaallista tunnelmaa. Se oli enemmän kuin pelkkä muotilausunto, se oli itsevarmuuden ja eleganssin osoitus, joka vahvisti Lisan aseman todellisena punaisen maton jumalattarena.

Lisa määritteli hetkessä uudelleen modernin muodin ytimen. Tämän Jacquemus-siluetin kautta Blackpink-tähti todistaa hallitsevansa voiman, hienovaraisuuden ja mysteerin yhdistämisen taiteen. Vuoden 2026 Golden Globe -gaala muistetaan hetkenä, jolloin laulaja muutti punaisen maton haute couture -näyttämöksi – ja vahvisti asemansa maailmanlaajuisena tyyli-ikonina.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Ennen Australian avoimia tämä tennispelaaja aiheuttaa sensaation
Article suivant
Raskaana oleva malli juhlii ylpeänä uutta vartaloaan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Raskaana oleva malli juhlii ylpeänä uutta vartaloaan.

Toista lastaan odottava malli ja sisällöntuottaja Sofia Richie Grainge hehkuu juhliessaan ylpeänä uutta vartaloaan. Iloisissa ja eleganteissa vauvakutsuissa...

Ennen Australian avoimia tämä tennispelaaja aiheuttaa sensaation

Vuoden 2026 Australian avointen (18. tammikuuta - 1. helmikuuta) lähestyessä kovaa vauhtia Amanda Anisimova herättää paljon huomiota –...

Hän syöksee valtaistuimelta Scarlett Johanssonin ja hänestä tulee kaikkien aikojen eniten lipputuloja tuottanut näyttelijä.

Zoe Saldaña on juuri saavuttanut merkkipaalun: Neytiriä ja Gamoraa näytellyt näyttelijä on nyt kaikkien aikojen tuottoisin näyttelijä ja...

"Upea": Sharon Stone, 67, aiheuttaa sensaation henkeäsalpaavalla ulkonäöllä

Sharon Stone esiintyi hiljattain silmiinpistävästi Astra Awards -gaalassa Beverly Hillsissä. Timeless-palkinnolla palkittu näyttelijä vahvisti ikonisen asemansa rohkealla, tyylinvapautta...

Paljastamalla olevansa suhteessa naisen kanssa, tämä thaimaalainen idoli järkyttää fanejaan

Thaimaassa, kuten muuallakin Aasiassa, idolien (tai Japanissa käytettyä englanninkielistä termiä "idolit") rakkauselämä on usein tabujen varjossa, varsinkin kun...

"Niin elegantti": Jennifer Lawrence kääntää päitä rohkeassa mekossaan

Jennifer Lawrence on hallinnut punaisen maton taidon kuten harvat hänen sukupolvensa näyttelijät. Hän oli ehdolla parhaan draamaelokuvan naispääosan...

© 2025 The Body Optimist