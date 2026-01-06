Näyttelijättären mielestä "liian vanha" ollakseen vetoava, mutta hän vastaa kritiikkiin

Amerikkalainen koomikko, näyttelijä, käsikirjoittaja ja tuottaja Kathy Griffin hylkää alentavat nimitykset ja ikään perustuvan tuomitsemisen. 65-vuotiaana hän hyväksyy täysin itseensä käytetyn termin "puuma" ja jopa kääntää sen vahvuudeksi, samalla tuomitessaan seksistiset kommentit niin kutsuttujen kypsien naisten ulkonäöstä.

"En voi antaa noin upean vartalon mennä hukkaan."

Hiljattain antamassaan haastattelussa New York Magazinen tytäryhtiön The Cutin kanssa hän vastasi kriitikkoihinsa purevasti ja riemukkaasti. Kathy Griffin lausui omituisella huumorillaan nyt viraaliksi nousseen repliikin: "Minua kutsutaan koko ajan puumaksi, joten mitä sitten? Mitä haluatte minun tekevän asialle? En voi antaa näin hyvän vartalon mennä hukkaan!" Uhrin esittämisen sijaan Kathy Griffin muutti pilkan itserakkauden julistukseksi. Hän juhlisti naisellisuuttaan ja vartaloaan kieltäytyen mukautumasta odotuksiin, joiden mukaan yli 50-vuotiaiden naisten pitäisi muuttua näkymättömiksi tai piiloutua.

Miehen katseen paradoksi kypsissä naisissa

Kathy Griffin tuo esiin räikeän epäjohdonmukaisuuden: miehet kommentoivat jatkuvasti naisten ulkonäköä, ikää, oletettua "vanhenemispäivää" ja arvioivat, "ikääntyvätkö he hyvin vai huonosti". Silti samat äänet kuvailevat yli 40-vuotiaita naisia kateellisin termein. Tämä ristiriitainen keskustelu heijastaa sukupolvien välistä seksismiä, jossa niin kutsuttuja kypsiä naisia samanaikaisesti sekä väheksytään että yliarvostetaan, eikä heitä koskaan yksinkertaisesti hyväksytä sellaisina kuin he ovat.

"Vanhojen tyttöjen seksismiä" ja ikäsyrjintää vastaan

Amerikkalainen koomikko, näyttelijä, käsikirjoittaja ja tuottaja nostaa esiin niin sanotun "vanhempien naisten seksismin": neljästäkymmenestä eteenpäin naiset kohtaavat yhä enemmän syrjintää ja leimautumista. Myös Ranskassa toimittaja Laure Adler ja Yhdysvalloissa näyttelijä Jamie Lee Curtis ovat tuominneet tämän järjestelmän, joka syrjäyttää naiset heti heidän ikääntyessään. Kathy Griffin hylkää tämän logiikan ja vaatii itselleen oikeutetun paikan julkisessa sfäärissä ilman, että hänen tarvitsee perustella itseään.

Vastaus kehohäpeään sosiaalisessa mediassa

Hänen interventionsa on osa laajempaa taistelua vartalohäpeää vastaan. Internetissä anonyymit käyttäjät ja vaikuttajat kommentoivat armottomasti naisten ulkonäköä julkisuudessa, olipa kyse sitten heidän painostaan, iästään tai tyylistään. Kathy Griffin kääntää tämän väkivallan heitä vastaan: hyväksymällä täysin vartalonsa ja ikänsä hän muistuttaa meitä siitä, ettei kenelläkään ole oikeutta tuomita toisen ihmisen vartaloa.

Itserakkaus vastustuksen tekona

65-vuotiaana Kathy Griffin on muuttanut itserakkauden poliittiseksi aseeksi. Oikeuden vaatiminen olla "kaunis" muuttuu itsemääräämisoikeuden osoitukseksi: hänen kehonsa kuuluu hänelle, hän päättää, mitä sillä tekee ja miten hän itsensä esittää. Tämä kanta resonoi erityisen voimakkaasti aikakaudella, jolloin kauneusstandardit kehittyvät hitaasti ja jolloin niin kutsutut kypsät naiset alkavat puolustaa itseään usein ylimielisten asenteiden edessä.

Kathy Griffinin pureva huumori peittää alleen syvällisen pohdinnan naiseuden tilasta. Nauramalla häneen liimatuille leimoille hän purkaa ne ja tuo esiin oman visionsa: vapaa, itsevarma nainen, joka kieltäytyy lokeroitumisesta. Hänen iskulauseensa voisi tiivistää seuraavasti: ole oma itsesi, missä iässä tahansa, kaikkia seksismin vastaisia uhkakuvia vastaan.