"Nuoret naiset eivät enää tiedä, mitä todellinen kauneus on": Kate Winslet avautuu

Täydellisyyteen pakkomielteisesti pyrkivässä maailmassa Kate Winslet valitsee vilpittömyyden. Äskettäisessä Sunday Timesin haastattelussa hän puhui huolestuttavana trendinä näkemästään kasvojen homogenisoitumisesta ja laihuuden tavoittelusta hinnalla millä hyvänsä. Hänen mukaansa nuoret naiset kasvavat maisemassa, joka on kyllästetty retusoiduilla kuvilla ja pikakorjauksilla, jopa siinä määrin, että he unohtavat luonnollisen, ruumiillisen kauneuden rikkauden.

Kauneusalaa kyseenalaistetaan.

Näyttelijä on ehdoton kieltäytymisessään Botoxista. Kyseessä ei ole poseeraus eikä sattuma, vaan hänen arvojensa mukainen valinta. Hän tarkkailee huolestuneena kosmeettisten hoitojen ja laihdutuslääkkeiden yleistymistä, erityisesti niitä, joita käytetään väärin painonpudotukseen. Hänen mielestään nämä käytännöt heikentävät itsetuntoa ja vahvistavat ajatusta siitä, että kehoa on jatkuvasti korjattava, jotta se olisi rakkauden arvoinen.

Kate Winslet painottaa: kauneuden ei pitäisi koskaan tulla taloudellisen tai emotionaalisen ahdistuksen lähteeksi. Rahan säästäminen kasvojen muokkaamiseen, piirteiden silottamiseen tai huulten muokkaamiseen näyttää hänestä viittaavan perspektiivin menettämiseen. Päinvastoin, hän puolustaa lämmintä näkemystä kehosta – elävästä, ilmeikkäästä kehosta, joka kertoo tarinan ja kehittyy vapaasti.

Ajan merkkien juhliminen

Missä monet näkevät virheitä, Kate Winslet näkee vahvuutta. Hän uskoutuu olevansa syvästi liikuttunut vanhempien naisten, erityisesti yli 70-vuotiaiden, kauneudesta. Heidän kasvonsa, ryppynsä ja ryhtinsä huokuvat hänen mukaansa harvinaista totuutta, joka on syntynyt kokemuksista, naurusta, voitettujen koettelemusten ja omaksutun ilon yhdistelmästä.

Näiden ajan merkkien joukossa yksi yksityiskohta kiehtoo häntä erityisesti: kädet. Kädet, jotka ovat tehneet töitä, hyväilleet, luoneet, kantaneet. Kädet, jotka ikääntyvät ja jotka eivät suinkaan ole piilossa, vaan ansaitsevat ihailua. Näyttelijä Kate Winsletille nämä luonnolliset muutokset ovat aarteita, näkyviä todistuksia täysillä eletystä elämästä.

Nuoren haavat tarkkailun alla

Kate Winslet muistelee myös uransa alkuvaiheita, joita leimasi valtava menestys Titanicin jälkeen. Hyvin nuoresta iästä lähtien hän joutui kohtaamaan jatkuvia kommentteja kehostaan, usein epäoikeudenmukaisia ja loukkaavia. Jälkikäteen ajateltuna hän katuu, ettei hänellä ollut voimaa reagoida, asettaa rajoja ja muistuttaa ihmisiä siitä, että keho muuttuu, erityisesti siinä iässä, ja että se ansaitsee kunnioitusta ja ystävällisyyttä.

Tämä kokemus muovasi hänen nykyistä päätöstään. Jo yli 10 vuotta sitten hän kieltäytyi kategorisesti kauneusleikkauksista. Hän vetoaa oikeuteensa tuntea ja ilmaista aitoja tunteita. Jähmettynyt ilme estää häntä hänen mielestään välittämästä ammattinsa olennaista inhimillistä syvyyttä.

Oman elämäntarinansa lisäksi Kate Winslet välittää voimallisen viestin tuleville sukupolville. Hän lisää tietoisuutta sosiaalisesta ja median paineesta, joka saa meidät pelkäämään ikääntymistä sen hyväksymisen sijaan. Hän kannustaa meitä asettamaan etusijalle kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, itseluottamuksen ja kehomme kuuntelemisen. Hänen viestinsä resonoi kehotuksena myötätuntoon itseä kohtaan, rakastamaan kehoamme siitä, mitä se antaa meille mahdollisuuden tehdä, sen vahvuudesta, herkkyydestä ja kyvystä kehittyä. Kyse on ymmärryksestä, että kauneus ei ole kiinteää tai keinotekoisesti luotua, vaan sitä vaalitaan hyväksynnän, ilon ja vapauden kautta olla täysin oma itsemme.