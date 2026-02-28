Search here...

Serena Williams loistaa harvinaisessa videossa tyttärensä kanssa, yllään neulemekko.

@serenawilliams/Instagram

Serena Williams jakoi hiljattain Instagram-kuvan, jossa hän esittelee kaksi asua ja suloisen hetken nuorimman tyttärensä, Adira Riverin (2-vuotias), kanssa. Kuvatekstillä "Rakastan tätä äitiyden aikaa ja MINÄ!" varustettu kuva juhlistaa äitiyttä ja vaivatonta tyyliä.

Tyylikäs beigenvärinen neulemekko (ja paljon muuta)

Tennislegenda pukeutuu ensin hiekanväriseen v-aukkoiseen neulemekkoon, jonka lisäksi hänellä on pitkät vaaleat hiukset, tummat, savuiset silmät, dramaattiset ripset, kimalteleva korostuskynä ja näennäisen paljaat huulet. Kimalteleva kello, herkkä kaulakoru ja timanttikorvakorut täydentävät tämän rennon tyylikkään asun.

Tämän jälkeen hän pukee ylleen taivaansinisen crop topin, joka on tyyliltään vyötäröltä istuva paitapaita, korkeavyötäröiset tummansiniset farkut, neonväriset lohenväriset avokkaat ja unisex-korut, kuten sinisen sormuksen, pitäen samalla kampauksen ja meikin vaivatonta katutyyliä varten.

Katso tämä postaus Instagramissa

Serena Williamsin (@serenawilliams) jakama julkaisu

Ihana hetki Adiran kanssa

Kohokohta: Adira harjaa hampaitaan, ennen kuin Serena ottaa hänet hellästi syliinsä ja poistaa hammasharjan tietäväisen hymyn kera. Yksinkertainen ja aito kohtaus vangitsee arkisen hetken, kaukana valokeilasta ja pokaaleista. Kahden tyttären – Alexis Ohanianin ja Adiran – äiti Serena Williams ilmentää iloista ja itsevarmaa äitiyttä, jota harvoin näkee valkokankaalla. Naurun, spontaanien eleiden ja rakastavien katseiden avulla hän osoittaa, että urheilu-ikonin takana on läsnä, lempeä äiti, joka on syvästi omistautunut niille pienille hetkille, jotka luovat upeita muistoja.

Viime kädessä Serena Williams yhdistää huippu-urheilun, muodin ja vanhemmuuden inspiroivalla vaivattomuudella. Tämä video kuvaa täydellisesti hänen onnistuneen siirtymisensä täyteläiseen elämään tenniksen jälkeen. Hän on edelleen ehdoton ikoni, jota ylistetään aidosta perhe-elämästään.

