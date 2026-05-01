Näyttelijä Bella Thornen "rohkea" nahkalookki aiheuttaa kohua.

Fabienne Ba.
@bellathorne / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Bella Thorne julkaisi hiljattain Instagramissa kuvan punaisissa nahkahousuissaan, joiden yksityiskohdat laukaisivat välittömästi reaktioiden vyöryn.

Punaiset nahkahousut

Tämä on postauksen keskipiste: kirkkaanpunaiset nahkahousut, joiden etuosan aukko kiinnittää välittömästi katseen. Saumattomasti vaatteeseen integroituna se luo visuaalisesti alusvaatteiden vaikutelman suoraan housuihin, horjuttaen tämän ikonisen vaatteen klassisia koodeja. Tämä viimeistely on enemmän kuin vain yksityiskohta, se muuttaa rock-estetiikan peruspilarin selkeästi avantgardistiseksi kannanotoksi.

Valokuva on tarkoituksella kehystetty housujen ympärille, eikä amerikkalaisen näyttelijättären ja mallin Bella Thornen vartalosta tai kasvoista näy muuta. Tämä valinta vahvistaa kuvan arvoituksellista ulottuvuutta ja samalla keskittää katsojan huomion kokonaan vaatteen ainutlaatuiseen leikkaukseen. Kontekstin puuttuminen muuttuu visuaalisesti harkituksi valinnaksi: mitä vähemmän kuva näkyy, sitä enemmän vaate erottuu.

Fanit voittivat puolelleen välittömästi

Kommentteja satoi tulvaan. ”Olet kirjaimellisesti kuningatar”, kirjoitti yksi seuraaja. ”Voit käyttää mitä tahansa väriä ja tehdä siitä täysin omannäköisesi, @bellathorne”, lisäsi toinen. Nämä reaktiot heijastavat Bella Thornen kykyä tehdä jokaisesta julkaisusta merkittävä tapahtuma.

Intohimoisuuden, olipa se sitten positiivista tai kriittistä, lisäksi nämä reaktiot paljastavat myös laajempaa tietoa siitä, miten naisten vartaloita ja ulkonäköä kommentoidaan järjestelmällisesti sosiaalisessa mediassa. Todellisuudessa tämäntyyppinen itsensä esittely kumpuaa ensisijaisesti henkilökohtaisesta valinnasta: Bella Thorne pukeutuu mielensä mukaan ja jakaa haluamiaan asioita hakematta välttämättä ulkoista hyväksyntää. Arvostelut, olivatpa ne sitten kehuja tai kritiikkiä, tulevat usein lisäkerrokseksi lähestymistavalle, joka on pohjimmiltaan heistä riippumaton.

Punainen nahka, hetken väri ja materiaali

Tämä look heijastaa kevään 2026 kaksoistrendiä: nahan paluuta keskeiseksi materiaaliksi kaikkina vuodenaikoina ja punaisen hallitsevaa asemaa vaatekaapissa. Julkkikset, kuten yhdysvaltalainen näyttelijä Anne Hathaway, yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Demi Lovato ja yhdysvaltalainen laulaja Lizzo, ovat kaikki sisällyttäneet punaisen viimeaikaisiin lookkeihinsa – hyvin erilaisissa tyyleissä, mutta samalla vakaumuksella siitä, että se on tämän vuoden väri.

Lyhyesti sanottuna Bella Thorne ei tarvinnut paljoa luodakseen kohua. Usein tehokkaimmat tyylit toimivat juuri niin: tekemällä yhden rohkean valinnan ja pitäytymällä siinä.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Malli Irina Shayk, 40, aiheutti sensaation dekonstruoidussa vaaleanpunaisessa mekossa.

Venäläinen malli Irina Shayk tiivisti nykyisen mielentilansa kuvatekstissä: "Kaikkialla." Hänen Instagram-karusellinsa, jossa yhdistyvät urbaanit tyylit ja pehmeämmät hetket,...

Amerikkalainen malli Bella Hadid näytti upealta REVOLVE-muotinäytöksen punaisella matolla Los Angelesissa. Ja silti tapahtuman kuvien alla verkossa julkaistut...

New Yorkissa 28. huhtikuuta 2026 elokuvan "Paholainen pukeutuu Pradaan 2" näytöksessä yhdysvaltalainen näyttelijä Anne Hathaway aiheutti sensaation uskaltamalla...

Meksikolais-amerikkalais-libanonilainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Salma Hayek ei tarvitse punaista mattoa luodakseen ikimuistoisen lookin. Hän jakoi Instagramissa sarjan...

Amerikkalaisen pianistin ja laulajan Alicia Keysin ura on kestänyt yli 25 vuotta, ja hän on voittanut 17 Grammy-palkintoa...

Saksalais-amerikkalainen malli, tv-juontaja ja näyttelijä Heidi Klum ei tarvinnut näyttävää maisemaa herättääkseen huomiota. Meren edessä, liukuvärjätyssä punaisessa kaksiosaisessa...