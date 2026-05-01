52-vuotias Heidi Klum pukeutuu ranta-asuun, joka ennakoi vuoden 2026 trendiä.

Saksalais-amerikkalainen malli, tv-juontaja ja näyttelijä Heidi Klum ei tarvinnut näyttävää maisemaa herättääkseen huomiota. Meren edessä, liukuvärjätyssä punaisessa kaksiosaisessa uima-asussa, hän kuvasi tällä viikolla kampanjakuvia, jotka vihjaavat, miltä kesä 2026 tulee näyttämään.

Liukuvärjätty punainen keskipisteenä

Heidi Klumin käyttämä kaksiosainen uima-asu leikittelee punaisen, ruskean ja oranssin sävyillä – lämpimällä, aurinkoisella paletilla, josta on tulossa yksi kauden avaintrendeistä. Pehmeät laineet hiuksissa, kultainen, hehkuva iho, nude-huulet ja auringon suutelemat posket takaavat, että asussa ei ole mitään ylimääräistä. Heidi Klum antaa uimapuvun ja luonnonvalon tehdä kaiken työn. Juuri tämä hillitty tyyli tekee siitä niin voimakkaan: kun kaikki on täydellisesti koordinoitua näyttämättä siltä, tulos on välitön.

Liukuvärjäystrendi, merenrannan avaintekijä vuonna 2026

Liukuvärjätty kaksiosainen uimapuku on noussut tällä kaudella yhdeksi kopioiduimmista ranta-asuista. Vuosien yksiväristen ja graafisten kuvioiden hallitsemien sävyjen jälkeen sekalaiset sävyt – punaisesta ruskeaan, korallista nude-väriin, sinisestä turkoosiin – ovat nousseet keskiöön. Se on auringonlaskun efekti suoraan iholle levitettynä, ja se toimii yhtä hyvin maaseudulla (Calzedonialle) kuin tosielämässäkin.

Lyhyesti sanottuna Heidi Klum on edelleen yksi halutuimmista kesäkampanjoiden persoonallisuuksista. Tämä ei ole hänen ensimmäinen kokeilunsa tämäntyyppisissä rantakuvauksissa – ja hänen omien Instagram-tarinoissaan jakamiensa sanojen mukaan tämä Calzedonian kanssa tehty projekti on yksi hänen suosikeistaan, koska se antaa hänelle vapauden toteuttaa imagoa sen sijaan, että vain käyttäisi sitä. Tämä vivahde näkyy jokaisessa kuvassa.

Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
Satiinimekko: Näyttelijätär Hilary Duff uskaltaa lisätä yksityiskohdan, joka tekee kaiken eron
"Vanhojen poikamiesten verkosto": Laulaja Alicia Keys tuomitsee alan sisäisen toiminnan

