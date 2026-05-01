Hän rikkoo sääntöjä: näyttelijä Anne Hathaway tuo uuden käänteen leopardikuvioon "odottamattomalla" värillä.

Screen du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

New Yorkissa 28. huhtikuuta 2026 elokuvan "Paholainen pukeutuu Pradaan 2" näytöksessä yhdysvaltalainen näyttelijä Anne Hathaway aiheutti sensaation uskaltamalla yhdistää leopardikuvion kirkkaan, eloisan punaiseen.

Michael Korsin leopardikuvioinen takki, lookin keskipiste

Elokuvan näytöksessä New Yorkissa Anne Hathaway päätti tehdä Michael Korsin leopardikuvioisesta takista asunsa keskipisteen. Se oli näyttävä vaatekappale, jota hän ei yrittänyt vähätellä – päinvastoin. Hän käytti sitä näkyvästi, jo itsessään tyylilauseena.

Leopardi ja punainen: odottamattomat kumppanit

Takin alta hän paljasti eloisan punaisen paitamekon, jossa oli hienovaraisesti pilkistävä kaulus, mikä loi heti havaittavan kerrostetun vaikutelman. Jaloissaan hänen tulipunaiset avokkaat sopivat täydellisesti yhteen minilaukun ja mattahuulipunan kanssa. Lopputuloksena oli siluetti, jossa kaksi silmiinpistävää vaatekappaletta esiintyvät rinnakkain toisiaan sulkematta pois.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Michael Korsin takki on nähty. Viime maaliskuussa Milanossa Anne Hathaway pukeutui samaan takkiin, tällä kertaa valkoisten farkkujen ja Chloé-nastoitettujen puukenkien kanssa. Leopardikuviosta on näin tullut yksi hänen mainoskampanjansa tyylilangoista, kaupungista toiseen tunnistettava tunnusmerkki.

Punainen, vuoden 2026 avainväri

Punainen on nousemassa vuoden 2026 hallitsevaksi väriksi – päästä varpaisiin käytettynä tai aksenttina se riittää muuttamaan minkä tahansa tyylin. Tässä yhteydessä Anne Hathawayn valinta saa uuden ulottuvuuden: yhdistämällä sen leopardikuvioon hän ei ainoastaan seuraa trendiä, vaan tukee sitä. Ja koska punainen luonnollisesti tuo mieleen sen elokuvan maailman, jota hän tuli mainostamaan, tyylillinen nyökkäys on täydellinen.

Kunnia Andrea Sachsille

On vaikea olla näkemättä tätä kunnianosoituksena yhdelle hänen ikonisimmista asuistaan ensimmäisessä elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan", jossa hänen hahmonsa Andrea Sachs käveli New Yorkin kaduilla vihreässä takissa, jossa oli leopardikuvioiset kaulukset. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin ympyrä on sulkeutunut: kuvio on palannut, ja tällä kertaa Anne Hathaway itse asettaa uudet säännöt.

Yhteenvetona voidaan todeta, että amerikkalainen näyttelijä Anne Hathaway ei valinnut vain asua: hän loi perustan tyylille, jota näemme kaikkialla syksyyn mennessä.

