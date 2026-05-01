"Luupussi": Malli Bella Hadid kohdisti kohteekseen jälleen

Fabienne Ba.
@bellahadid / Instagram

Amerikkalainen malli Bella Hadid näytti upealta REVOLVE-muotinäytöksen punaisella matolla Los Angelesissa. Ja silti tapahtuman kuvien alla verkossa julkaistut kommentit hänen vartaloonsa kohdistuneista hyökkäyksistä (laihuuden häpeä). Tämä on vain yksi esimerkki hyvin dokumentoidusta ja silti aivan yhtä haitallisesta ilmiöstä.

Kommentteja, joita on toistettu vuosien ajan

Sanat, joita jotkut internetin käyttäjät käyttivät Bella Hadidin kuvien alla REVOLVE-muotinäytöksessä, ovat samoja, joita olemme nähneet vuosia mallien julkaisuissa: "liian laiha ", "luurankomainen" – ominaisuuksia, jotka alentavat naisen ulkonäön voidakseen antaa hänelle paremman aliarvioinnin. Ozempicin maininta – alun perin diabeetikoille tarkoitettu lääke, jota jotkut julkkikset käyttävät väärin painonpudotukseen – lisää tätä syytöstä. Nämä kommentit ovat joka tapauksessa täysin perusteettomia.

Laihan ihmisen häpeä: vähiten puhuttu vartalohäpeän muoto

Laihaushäpeä on fatfobian käänteinen ominaisuus: se viittaa "liian laihoiksi" pidettyjen ihmisten kokemaan leimautumiseen ja loukkaaviin kommentteihin. Se on vähemmän näkyvää kuin fatfobia, joka perustuu hyvin dokumentoituun rakenteelliseen ja arkipäivän syrjintään – julkisissa tiloissa, työpaikoilla ja julkisessa liikenteessä. Se ei kuitenkaan ole yhtään vähemmän haitallista. Se ruokkii ahdistusta ja itseinhoa kärsivissä ja voi pahentaa ennestään olemassa olevia syömishäiriöitä.

Vaatimukset, joita on mahdotonta täyttää

Bella Hadidin kaltaisten naisten kokemukset korostavat paljastavaa paradoksiä: ei koskaan ole "liian lihava" eikä koskaan "liian laiha" – uhalla, että hänet leimataan "anorektikoksi", termiä käytetään loukkauksena, vaikka se viittaa vakavaan terveydentilaan. Nämä ristiriitaiset vaatimukset havainnollistavat täydellisesti sitä, mitä kutsutaan kehohäpeäksi sen laajimmassa merkityksessä: yhteiskunnan jatkuvaa naisten vartaloiden "arviointia" epärealististen, jatkuvasti muuttuvien ja samanaikaisesti mahdottomien standardien mukaisesti.

Katso tämä postaus Instagramissa

Just Jaredin (@justjaredin) jakama julkaisu

Konkreettiset seuraukset mielenterveydelle

Tämän tyyppisten kommenttien normalisointi ei ole seurauksetonta. Kehodysmorfinen häiriö – tämä patologinen suhde omaan ulkonäköön, joka on hyvin yleinen nuorten naisten keskuudessa – saa pontta juuri tällaisesta jatkuvasta ulkoisesta tuomitsemisesta. Mielenterveys ja fyysinen terveys ovat aina läheisesti yhteydessä itsetuntemukseen. Ja ajatus siitä, että julkkikset ovat "immuuneja" näille kommenteille, koska he ovat julkisuudessa, on kestämätön: ihmiset pysyvät ihmisinä kuuluisuudestaan riippumatta.

Viime kädessä "liian lihava", "liian laiha"... naiset eivät koskaan voita tällä taistelukentällä, koska tätä taistelukenttää ei ole suunniteltu heidän voittamaan. Ainoa johdonmukainen vastaus näihin ristiriitaisiin vaatimuksiin on lopettaa niiden ruokkiminen – niin kommenteissa kuin keskusteluissakin.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

