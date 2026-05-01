Purukumipinkki ja "nestemäinen" efekti: näyttelijä Salma Hayek esittelee kiehtovan lookin

Meksikolais-amerikkalais-libanonilainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Salma Hayek ei tarvitse punaista mattoa luodakseen ikimuistoisen lookin. Hän jakoi Instagramissa sarjan uima-allaskuvia purukumimaisessa mekossa, jossa oli "nestemäinen" efekti – ja hänen seuraajansa olivat ällikällä lyötyjä.

Palatsiin sopiva uima-allasmekko

Vaate on heti tunnistettavissa: pitkä, laskeutuva, purukuminpunaisesta satiinista valmistettu mekko, jonka "nestemäinen" efekti heijastuu valossa jokaisella liikkeellä. Kolmen neljäsosan mittaiset hihat, v-pääntie ja runsas, hieman laskeutuva helma antavat kokonaisuudelle lähes kuninkaallisen ilmeen – jyrkässä kontrastissa maiseman rennon tunnelman, uima-altaan äärellä olevan puisen terassin, kanssa. Hopeinen yksityiskohta vyötäröllä lisää eleganssia painamatta kuitenkaan siluettia.

Asun tekee erityisen kiehtovan sen yksinkertaisuus. Ei koruja, ei korkokenkiä – vain suuret mustat aurinkolasit ja minimaalinen meikki, joka paljastaa kiiltävän manikyyrin. Hänen tummat hiuksensa laskeutuvat luonnollisesti keskijakaukseen. Kaikki tässä asussa tuntuu olevan suunniteltu antamaan mekon puhua puolestaan. Ja juuri se toimii.

Katso tämä postaus Instagramissa Salma Hayek Pinaultin (@salmahayek) jakama julkaisu

Lobito ja Bowie, postauksen vastanäyttelijät

Julkaisun kuvateksti kertoo yhtä paljon kuin kuvatkin: "Koiria on kaikenmuotoisia ja -kokoisia. 🐾 Lobito on minun suloinen, erottamaton seuralaiseni. Bowie on utelias, energinen ja leikkisä pentu." Salma Hayek lekoittelee kirkkaansinisellä sohvalla kahden koiransa kanssa – Lobiton, pienen valkoisen koiran, ja Bowien, mustavalkoisen pennun, kanssa tutkimassa terassia. Rentouttava hetki, joka on kuvattu yhtä vaivattomasti eleganssilla kuin upeimmat punaiset matot.

Tyylillisten kontrastien viikko

Tämä rento look julkaistiin vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun Salma Hayek esiintyi upeasti 12. Breakthrough-palkintogaalassa Santa Monicassa. Siellä hän oli pukeutunut mustaan Guccin mekkoon, jossa oli v-aukkoinen, lattiaan ulottuva laahus, kukkapitsi ja paljetit. Hän oli koristeltu timanttikoruilla ja nutturalla, joka paljasti hänen luonnolliset harmaat hiuksensa. Hohtavasta mustasta "nestemäiseen" pinkkiin veden äärellä – sama nainen, kaksi maailmaa, sama mestaruus.

Purukumipinkki, kauden väri

Purukumipinkin valinta ei ole sattumaa nykymuodissa. Tämä sokerin ja kirkkaiden sävyjen välimaastossa on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä kevään 2026 nimikkoväreistä – sitä käytetään niin muotinäytöksissä kuin arkipukeutumisissakin. Yhdessä "nestemäisen" satiiniviimeistelyn kanssa se saa uuden ulottuvuuden: enemmän muodikkuutta menettämättä pehmeyttään.

Lämmin pinkki mekko, tummat aurinkolasit, kaksi koiraa ja aurinkoinen terassi: Salma Hayek on jälleen kerran todistanut, että eleganssi ei tunne aikaa eikä paikkaa. Ja että joskus juuri uima-altaalla paljastuvat kiehtovimmat lookit.