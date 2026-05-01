"Vanhojen poikamiesten verkosto": Laulaja Alicia Keys tuomitsee alan sisäisen toiminnan

Amerikkalaisen pianistin ja laulajan Alicia Keysin ura on kestänyt yli 25 vuotta, ja hän on voittanut 17 Grammy-palkintoa ja myynyt 90 miljoonaa albumia. Riittää, kun sanon, että hän tietää mistä puhuu. Ja se, mitä hän kertoi Times of Londonille, kaikui välittömästi paljon musiikkimaailman ulkopuolellakin.

Sanat, jotka osuivat maaliin

Hiljattain Lontoon Times -lehden haastattelussa Alicia Keys esitti purevan arvion musiikkiteollisuudesta: "Musiikkimaailmasta on tulossa vanhojen poikamiesten verkosto, eikä kaikille uskomattomille naisille, jotka työskentelevät ääniteknikkoina ja tuottajina, anneta mahdollisuutta." Nämä ovat suoria, kaunistelemattomia sanoja naiselta, joka on ollut lauluntekijä, säveltäjä, tuottaja ja esiintyjä uransa alusta asti.

2 %: luku, joka kiteyttää kaiken

Alicia Keys ei pysähdy pelkästään laadullisiin havaintoihin; hän tarjoaa tilastotieteen: naiset edustavat vain kahta prosenttia koko musiikkiteollisuudesta. "Olen tuottaja, ja teemme valtavasti työtä ja saavutamme valtavaa menestystä – joten on järkyttävää, että tämä luku on niin pieni", hän lisäsi. Tämä prosenttiosuus on sitäkin silmiinpistävämpi, kun otetaan huomioon, että naisartistit eivät ole koskaan olleet näin läsnä listojen kärjessä.

Johtajat, jotka ottavat eivätkä anna

Alicia Keys tuomitsi myös kulissien takana vallitsevan läpinäkyvyyden puutteen: "Kukaan ei kerro sinulle näitä asioita. Olet tekemisissä kaikkien näiden johtajien ja lakimiesten kanssa, jotka rakastavat ottaa prosenttinsa ja veloittaa sinulta liikaa, mutta he eivät koskaan kysy: 'Miten voimme varmistaa, että olet täällä pitkällä aikavälillä?'" Tämä kritiikki korostaa paitsi naisten aliedustusta myös rakenteellisen tuen puutetta alalla, joka hyötyy heidän kyvyistään investoimatta heidän pitkäikäisyyteensä.

Hänen feministiset laulunsa: syntyneet epäilyksestä, eivät manifestista

Kun Alicia Keysiltä kysyttiin hänen töidensä läpi kulkevista feministisistä viesteistä, hän selvensi nopeasti: "En pyrkinyt kirjoittamaan feminististä viestiä sisältäviä lauluja, ja useimmat niistä kirjoitettiin, koska en tuntenut oloani niin vahvaksi, joten minun piti antaa itselleni sysäys jatkaakseni – mutta se on toistuva teema töissäni ." Kappaleet, kuten "Girl on Fire" tai "Superwoman", eivät siis ole manifesteja, vaan pikemminkin henkilökohtaisia terapioita, joista on tullut universaaleja.

"Hän on musiikki", konkreettinen vastaus

Sen sijaan, että Alicia Keys olisi pysynyt vihaisena, hän oli mukana perustamassa "She Is the Music" -järjestöä, joka tarjoaa lauluntekotilaisuuksia, mentorointia ja koulutusmahdollisuuksia musiikin parissa työskenteleville naisille. Helmikuussa 2026 järjestö järjesti toisen vuosittaisen Women Sharing the Spotlight -tapahtumansa, jossa Alicia Keys kunnioitti amerikkalaista country-laulajaa Megan Moroneyta ja hänen naisbändiään. "On yksi asia koputtaa oveen päästäkseen sisään; toinen asia on, kun joku avaa oven ja sanoo: 'Tule sisään ja liity seuraani'", hän sanoi seremoniassa.

Tekoäly, sosiaaliset verkostot, luova omaisuus

Samassa keskustelussa Alicia Keys käsitteli luovan omistajuuden kysymystä ja taiteilijoiden digitaalisessa ympäristössä kohtaamia paineita. Yhdessä kumppaninsa, amerikkalaisen räppärin Swizz Beatzin, kanssa hän tutkii uusia tapoja esittää taidetta ja musiikkia perinteisten järjestelmien ulkopuolella.

Hän tunnusti myös tekoälyn ja sosiaalisen median kasvavan roolin kuvaillen niitä "työkaluiksi, jotka voivat sekä tukea että haitata taiteellista ilmaisua". Lisäksi Time-lehti nimesi hänet yhdeksi maailman 100 vaikutusvaltaisimmasta ihmisestä vuonna 2026 pyrkimyksistään muuttaa musiikkiteollisuuden toimintatapoja.

Lyhyesti sanottuna, 25 vuoden kokemuksella, 17 Grammy-palkinnolla ja kokonaisella naisverkostolla, jota tukea, Alicia Keys on päättänyt nimetä asian, jonka monet tietävät, mutta harvat sanovat. Naisilla on oikeus olla täysipainoisesti läsnä niin julkisessa elämässä kuin musiikissakin, ottaa oikeutettu paikkansa ilman, että heidän tarvitsee puolustella itseään, pyydellä anteeksi tai jatkuvasti taistella siitä, mikä heille kuuluu.