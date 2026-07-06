Rosie Huntington-Whiteley erottuu ehdottomasti joukosta kesäasuissaan.

Brittiläinen malli ja näyttelijä Rosie Huntington-Whiteley jakoi videon, jossa hän esitteli useita kesäisiä asujaan, ja herätti lukuisia innostuneita reaktioita.

ViX Paula Hermannyn tyylien sarja

Rosie Huntington-Whiteley julkaisi Instagramissa videon, joka on luotu yhteistyössä ViX Paula Hermanny -brändin kanssa. Videossa hän esiintyy useissa merkin kaksiosaisissa asuissa. Jokainen asu korostaa hänen luonnollista eleganssiaan ja tyylitajuaan, ominaisuuksia, jotka ovat tehneet hänestä yhden muodin seuratuimmista hahmoista. Tällä uudella videolla Rosie Huntington-Whiteley juhlistaa lämpimämmän sään saapumista kesäisten asujen avulla.

Katso tämä postaus Instagramissa Rosie HW:n (@rosiehw) jakama julkaisu

Julkaisu, joka sytyttää some-kanavien kuohut liekkeihin

Video herätti nopeasti internetin käyttäjien huomion. Julkaisun alle jätetyt hehkuvat kommentit kertovat sen fanien keskuudessa herättämästä innostuksesta. Monet heistä reagoivat kommenteissa ja hukuttivat häntä kehuihin. Tätä kokoelmaa jaettiin myös laajalti sosiaalisessa mediassa, mikä vahvisti entisestään brittiläisen laulajan vaikutusvaltaa yhteisössään.

Rosie Huntington-Whiteley on jälleen kerran kääntänyt katseita tällä Instagramissa jaetulla kesäasukokoelmalla. Yhdistämällä eleganssia ja aurinkoista tunnelmaa hän vahvistaa asemaansa muoti-ikonina ja jatkaa seuraajiensa kiehtomista jokaisella esiintymisellä.