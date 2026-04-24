Hailey Bieber valaisee punaisen maton hohtavassa harmaassa pitsimekossa.

Time-lehden järjestämässä, paljon julkisuutta saaneessa TIME100-gaalassa, jossa juhlistettiin maailman 100 vaikutusvaltaisinta ihmistä, erityisesti amerikkalainen malli ja yrittäjä Hailey Bieber herätti huomiota. Hänen kimaltelevan harmaa pitsimekkonsa erottui joukosta eleganssillaan ja ehdottomasti modernilla otteellaan.

Mekko, joka on sekä läpikuultava että säteilevä

Hailey Bieber koristasi TIME100-gaalan punaista mattoa hienostuneessa asussa, joka käänsi välittömästi päitä. Tilaisuudessa hän oli pukeutunut hienovaraisesti kimaltelevaan harmaaseen pitsimekkoon, joka leikitteli läpinäkyvyydellä ja valolla. Pitsiyksityiskohdat lisäsivät herkkää tekstuuria, ja kankaan heijastukset heijastivat valoa jokaisella liikkeellä.

Minimalistinen ja hienostunut ilme

Asusteiden ja meikin valinta korosti asun puhtaita linjoja. Pehmeä kampaus ja hienovarainen meikki nostivat mekon keskiöön. Tämä esteettinen valinta heijastaa nykytrendiä, joka suosii hillittyjä mutta hienostuneita siluetteja, joissa jokainen yksityiskohta on tärkeä.

Tyyli-ikoni punaisella matolla

Paljon puhutusta herättäneistä muotiesiintymisistään tunnettu Hailey Bieber vahvistaa jälleen kerran asemansa merkittävänä vaikuttajana nykymuodin maailmassa. Hänen vaatevalintansa, jotka ovat joskus "rohkeita" ja aina täydellisesti toteutettuja, muokkaavat trendejä punaisella matolla ja sen ulkopuolella.

Tässä kimaltelevan harmaassa pitsimekossa Hailey Bieber esiintyi elegantisti ja silmiinpistävästi TIME100-gaalassa. Asukokonaisuus yhdistää täydellisesti minimalismin, hienostuneisuuden ja visuaalisen vaikuttavuuden.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Laulaja Angèle aiheuttaa sensaation epäsymmetrisessä valkoisessa tyllimekossa

