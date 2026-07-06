Malia Obama teki näyttävän esiintymisen tyylikkäässä harmaassa bleiserissa.

Fabienne Ba.
@obamawhitehouse / Instagram

Amerikkalainen elokuvantekijä Malia Obama, Yhdysvaltain 44. presidentin Barack Obaman ja Michelle Robinson-Obaman vanhin tytär, esiintyi hiljattain harvoin julkisesti Chicagossa. Hän osallistui Obama Presidential Centerin avajaisiin sisarensa Sashan ja vanhempiensa Barack ja Michelle Obaman kanssa.

Tyylikäs ja minimalistinen harmaa kokonaisuus

Tapahtuma oli Obaman presidenttikeskuksen virallinen avajaisjuhla, mikä oli merkittävä hetki Obaman perheelle. Tähän tilaisuuteen Malia Obama valitsi vaaleanharmaan bleiserin, jossa oli syvä v-aukko, ja sen pariksi tummanharmaan minihameen. Hän täydensi asunsa yhteensopivilla teräväkärkisillä korkokengillä, jotka loivat erityisen elegantin yksivärisen kokonaisuuden.

Kauneuden osalta Malia Obama antoi pitkien, kuparinväristen letit kehystää kasvojaan ja jakoi ne keskelle. Lookki oli sekä moderni että rento, uskollisena hänen tavaramerkkityylilleen. Hänen sisarensa Sasha puolestaan valitsi ylleen valkoisen, olkapäät paljastavan mekon, joka oli vyötäröltä vyötäröllä ja koristeltu suurilla korvakoruilla.

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Ura kameran takana, joka jatkuu

Malia Obama on omistautunut elokuvanteolle useiden vuosien ajan. Tammikuussa 2024 hän esitteli elokuvan "The Heart" Sundancen elokuvajuhlilla. Lyhytelokuva seuraa miestä, joka painii äitinsä menetyksen kanssa, ja käsittelee kadonneiden esineiden, yksinäisyyden, anteeksiannon ja katumuksen teemoja. Elokuva esitettiin myöhemmin Deauvillen amerikkalaisilla elokuvafestivaaleilla, joissa se sai festivaalin historian ensimmäisen Young Spirit -palkinnon. Projektiensa kautta Barack ja Michelle Obaman vanhin tytär luo vähitellen omaa taiteellista polkuaan, kaukana lapsuutensa Valkoisessa talossa saattaneesta valokeilasta.

Harvoin julkisissa tilaisuuksissa nähty Malia Obama teki silmiinpistävän vaikutuksen Obama Presidential Centerin virkaanastujaisissa. Hienostuneella harmaalla asullaan ja hillityllä olemuksellaan hän vahvisti mieltymyksensä elegantteihin siluetteihin ja jatkoi uraansa elokuvateollisuudessa kaukana mediahulinasta.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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