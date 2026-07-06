Emily Ratajkowski aiheutti sensaation punaisessa verkkomekossaan.

Fabienne Ba.
@emrata / Instagram

Amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Emily Ratajkowski on jälleen kerran herättänyt huomiota Instagramissa. Hän jakoi useita kuvia ja videoita, joissa hän esiintyy punaisessa verkkosukkamekossa.

Emily Ratajkowski valitsi upean punaisen mekon

Emily Ratajkowski jakoi hiljattain Instagramissa karusellin, jossa hän esitteli pitkän, kirkkaanpunaisen verkkokankaasta valmistetun mekon, jossa oli pitkät hihat ja avoin selkämys. Mekon siluetti heijastelee täydellisesti hänen tyyliään. Lookin täydensi hän pitämällä brunettensa hiukset vapaina ja valitsemalla hehkuvan meikkilookin, jota korosti nude-pinkki huulipuna.

Pieni säikähdys tallentui videolle

Yksi julkaistuista videoista näyttää odottamattoman hetken. Aurinkoisen maiseman edessä poseeratessaan Emily Ratajkowski melkein menetti tasapainonsa. Onneksi hän pääsi nopeasti takaisin jaloilleen tarttumalla kaiteeseen. Tämä pieni vahinko ei estänyt internetin käyttäjiä keskittymästä hänen ulkonäköönsä, joka herätti huomattavaa huomiota.

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Julkaisun jakoi offfbrand (@sekhencal)

Internetin käyttäjät ovat ihastuneet

Innostuneet kommentit tulvivat julkaisuun nopeasti. Monet fanit ylistivät Emily Ratajkowskin kauneutta ja hänen asunsa eleganssia. Muutamassa tunnissa julkaisun jälkeen karuselli oli kerännyt jo lähes 300 000 tykkäystä. Emily Ratajkowski on erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja jakaa säännöllisesti lookejaan ja arjen hetkiään seuraajiensa suureksi iloksi.

Emily Ratajkowski aiheutti jälleen kerran sensaation Instagramissa tyylikkäällä ja elegantilla lookillaan. Hänen punainen verkkomekkonsa lumosi fanit, jotka ilmaisivat ihailunsa nopeasti kommenteissa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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