51-vuotias Eva Longoria kääntää katseita kimaltelevassa mekossaan.

Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Eva Longoria aiheutti sensaation tuomalla esiin yhden kauneimmista asuistaan: Carolina Herreran hohtavan kultaisen mekon, jota hän oli jo käyttänyt aiemmin tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlilla. "Pieni kultainen hetki", hänen sanoin.

Kultainen mekko

Eva Longoria valitsi tilaisuuteen olkaimettoman, pylväsmallisen mekon, joka oli kauttaaltaan koristeltu herkillä kultaisilla koristeilla ja helmillä, luoden "nestemäisen metallin" vaikutelman ylhäältä alas. Sen V-pääntie toi ripauksen rohkeutta tähän muuten virtaviivaiseen siluettiin. Upea vaate, joka antoi tälle jo ylistetylle mallille jälleen kerran hetken parrasvaloihin.

"Vanhan Hollywoodin" eleganssia

Tyylilleen uskollisena Eva Longoria nosti tämän mekon uudelle tasolle luomalla lookin, joka on saanut inspiraationsa vankasti "vanhasta Hollywoodista". Ajattomista silueteistaan tunnettu hän todisti jälleen kerran hallitsevansa punaisen maton taiteen. Jotkut mekot, kuten tämä, ovat yksinkertaisesti liian kauniita käytettäväksi vain kerran – ja Eva Longoria ymmärtää tämän täydellisesti.

Huolellisesti valitut lisävarusteet

Näyttelijä valitsi asunsa täydentämiseksi hentoiset metallinhohtoiset sandaalit, jotka sopivat täydellisesti mekon kultaiseen kiiltoon. Hän lisäsi roikkuvat timanttikorvakorut ja joissakin kuvissa suuret aurinkolasit tuomaan tyyliin sekä tyylikästä että rentoa ilmettä. Hänen kaunis lookinsa oli pehmeästi lainehtiva ruskea tukka, auringon suutelemat poskipäät ja mattapintaiset, nude-väriset huulet, jotka täydensivät harmonisen kokonaisuuden.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Fanien ylistämä "kultainen hetki"

Jakamalla nämä kuvat Instagramissa Eva Longoria kirjoitti yksinkertaisesti: "Muistoja tähän pieneen kultaiseen hetkeen." Yksinkertainen kuvateksti riitti laukaisemaan kohteliaisuuksien tulvan. Kommenteissa käyttäjät ylistivät lookin ajatonta eleganssia, mikä vahvisti Eva Longorian aseman yhtenä nykyajan johtavista muoti-ikoneista. Roolistaan sarjassa "Desperate Housewives" tunnettu ja tällä hetkellä elokuvassa "Only Murders in the Building" näyttelevä Eva Longoria todistaa, että hänen vaikutuksensa ulottuu paljon pienten valkokankaiden ulkopuolelle.

Tässä kimaltelevan kultaisessa mekossa Eva Longoria loi säteilevän mutta täydellisen tyylikkään esiintymisen. Ei ole yllättävää, että tämä ilahdutti hänen fanejaan, jotka ovat aina vaikuttuneita hänen muotivalinnoistaan.