Natalie Portmanilla on pyöreä vatsa aiemmin näkemättömässä kuvassa.

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

Israelilais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Natalie Portman jakoi vilauksen viimeaikaisista syntymäpäiväjuhlistaan Instagram-seuraajiensa kanssa. Tallennettujen muistojen joukosta yksi kuva kiinnitti erityisesti kaikkien huomion: kuva hänen vauvavatsastaan odottaessaan kolmannen lapsensa syntymää.

Viikko syntymäpäiväjuhlia kiitollisuuden merkeissä

Natalie Portman juhli 45-vuotissyntymäpäiväänsä 9. kesäkuuta 2026. Muutamaa päivää myöhemmin hän julkaisi Instagramissa valokuva-albumin, jossa esiteltiin tuon erityisen viikon kohokohtia. Kuvia selatessaan hänen seuraajansa löysivät aterioita, taideteoksia, maisemia ja useita hetkiä Italiassa, maassa, joka näyttää kiehtoneen Musta joutsen -tähteä. Kuvatekstissä Natalie Portman ilmaisi kiitollisuutensa kutsuen sitä "parhaaksi syntymäpäiväviikoksi ikinä" ja kiittäen rakkaitaan ja Italiaa juhlinnasta.

Huomaamaton kuva näyttää hänen pyöreän vatsansa

Julkaistujen lukuisten kuvien joukosta yksi kuva herätti erityisesti internetin käyttäjien huomion. Siinä Natalie Portmanilla on yllään New York Knicksin collegepaita, mikä viittaa jo pitkälle edenneeseen raskauteen. Tämä ilmestyminen tapahtuu muutama kuukausi hänen kolmannen raskautensa julkistamisen jälkeen. Näyttelijä paljasti uutisen huhtikuussa 2016 ja on sittemmin jakanut muutamia harvinaisia välähdyksiä tästä uudesta luvusta elämässään. Kaukana punaisilta matoilta ja paljon julkisuutta saaneista esiintymisistä, tämä kuva tarjoaa intiimimmän hetken, joka on kätketty henkilökohtaisten muistojen keskelle.

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Natalie Portmanin (@natalieportman) jakama julkaisu

Iloisia uutisia keväällä julkistettu

Natalie Portman ilmoitti virallisesti raskaudestaan Harper's Bazaarin sivuilla. Hän jakoi ilonsa uudesta seikkailusta kumppaninsa Tanguy Destablen kanssa. "Tanguy ja minä olemme innoissamme. Olen yksinkertaisesti hyvin kiitollinen. Tiedän, että tämä on todellinen etuoikeus ja ihme", hän kertoi lehdelle. Jo kahden lapsen äitinä Natalie Portman puhui myös tämän raskauden kallisarvoisesta luonteesta, jota hän pitää "luultavasti viimeisenä raskautenaan".

Julkaisu, joka kosketti hänen fanejaan

Tämä kuvasarja herätti nopeasti lukuisia reaktioita. Monet fanit lähettivät Natalie Portmanille syntymäpäiväonnitteluja, kun taas toiset olivat iloisia nähdessään hänen hehkuvan raskautensa aikana. Tottunut suojelemaan yksityiselämäänsä, hän tarjosi seuraajilleen suloisen vilauksen, jota leimasivat kiitollisuus ja onnellisuus.

Jakaessaan muistoja 45-vuotissyntymäpäiviltään Natalie Portman paljasti myös herkän vilauksen raskaudestaan. Tämän aiemmin näkemättömän kuvan avulla vauvavatsastaan näyttelijä juhlistaa aikaa, jota hän itse kuvailee "etuoikeudeksi", rakkaiden ympäröimänä ja täynnä iloa pian syntyvästä kolmannesta lapsestaan.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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