"Hän näyttää äidiltään": Shiloh Jolie tekee silmiinpistävän esiintymisen

Léa Michel
Extrait DAYOUNG (다영) « What's a girl to do - Official MV » / YouTube

Shiloh Jolie jatkaa oman taiteellisen polkunsa luomista. Näyttelijä Angelina Jolien ja näyttelijä Brad Pittin tytär esiintyy laulaja Dayoungin, WJSN (Cosmic Girls) -yhtyeen jäsenen, musiikkivideossa "What's a Girl to Do". Hänen esiintymisensä herätti nopeasti huomiota verkossa, ja fanit olivat kiinnostuneita näkemään nuoren tanssijan tässä musiikkiprojektissa.

Intohimo tanssiin on kasvanut lapsuudesta asti

Videolla Shiloh esiintyy tanssijoiden joukossa vahvistaen useiden vuosien ajan vaalimansa intohimon tanssiin. Tottunut käymään tunneilla Millennium Dance Complexissa Los Angelesissa, hän kehittää vähitellen uraansa tässä taiteellisessa maailmassa, kaukana elokuvalavasteiden ulkopuolelta.

Toisin kuin kuuluisat vanhempansa, Shiloh Jolie näyttää suosivan tanssin uraa näyttelijänuraa enemmän. Tanssi antaa Shilohille mahdollisuuden ilmaista luovuuttaan kollektiivisessa, usein huomaamattomammassa ympäristössä. Tämä lähestymistapa on sopusoinnussa hänen halunsa kanssa kehittää taiteellisia taitojaan ilman, että välttämättä haetaan suurta medianäkyvyyttä. Hänen osallistumisensa Dayoungin musiikkivideoon on siis yhdenmukainen viime vuosina jaettujen useiden esitysvideoiden kautta jo havaitun urakehityksen kanssa.

Internetin käyttäjät hämmästyivät hänen samankaltaisuudestaan Angelina Jolien kanssa

Teaser-videon julkaisun jälkeen monet internetin käyttäjät kommentoivat Shilohin osallistumista ja korostivat erityisesti hänen samankaltaisuuttaan äitiinsä. Sosiaalisessa mediassa useissa viesteissä viitattiin tähän samankaltaisuuteen, ja jotkut kirjoittivat: "Hän näyttää paljon äidiltään" tai "Samankaltaisuus on silmiinpistävä". Nämä reaktiot osoittavat hänen ulkonäkönsä herättämän uteliaisuuden ja korostavat myös yleisön kiinnostusta nuoren tanssijan taiteellista matkaa kohtaan.

Taiteellinen kehityskaari käynnissä

Osallistumalla tähän musiikkiprojektiin Shiloh Jolie vahvistaa kiinnostuksensa tanssiin ja esiintymiseen. Tämä kokemus voisi olla uusi askel taiteellisella uralla, jota hän näyttää rakentavan vähitellen, kaukana elokuvateollisuudesta. Vaikka hän kehittää uraansa vielä huomaamattomasti, hänen läsnäolonsa tässä musiikkivideossa kuvaa halua kehittää kykyjään ammattimaisessa ympäristössä säilyttäen samalla tietyn riippumattomuuden perheeseensä liittyvästä maineesta.

Lyhyesti sanottuna Shiloh Jolien esiintyminen Dayoungin musiikkivideossa on jo herättänyt lukuisia reaktioita, erityisesti äitinsä Angelina Jolien kaltaisuuden vuoksi. Hienovaraisuuden ja taiteellisen intohimon välimaastossa nuori tanssija näyttää kulkevan polkua, joka heijastaa hänen omaa polkuaan, keskittyen tanssiin ja luovaan ilmaisuun.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Leikkisällä selfiellä Hailey ja Justin Bieber hurmaavat internetin käyttäjiä
Article suivant
Vintage-"viittamekossaan" Sydney Sweeney kääntää katseita punaisella matolla.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

