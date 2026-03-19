"Nämä housut eivät ole tehty siihen": tämän vaikuttajan hiihtoasu herättää keskustelua

Fabienne Ba.
@nabilla / Instagram

Lumisilla rinteillä tyyli on yleensä suunniteltu yhdistämään lämpö ja tekninen suorituskyky. Joskus ulkonäkö kuitenkin haastaa nämä vakiintuneet normit. Näin on ranskalais-sveitsiläis-algerialaisen mediapersoonan Nabilla Benattian tapauksessa, jonka äskettäin sosiaalisessa mediassa jaettu hiihtoasu herätti nopeasti reaktioita verkossa.

Asukokonaisuus, joka rikkoo hiihtostandardeja

Vuoristossa oleskelunsa aikana Nabilla esiintyi pukeutuneena lakkanahkajäljitelmiin perustuviin housuihin ja turkisvuorilla varustettuihin saappaisiin. Tämä esteettinen valinta on jyrkässä ristiriidassa rinteillä yleensä käytettyjen varusteiden kanssa. Hiihtovaatteet suunnitellaan yleensä täyttämään tiettyjä vaatimuksia: lämmöneristys, vedenpitävyys, hengittävyys ja liikkumisvapaus. Lakkanahkajäljitelmiin perustuvat housut, vaikka ne ovatkin trendikkäitä kaupunkiympäristössä, eivät sovellu erityisesti näihin olosuhteisiin.

Tämä muodin ja toiminnallisuuden välinen kontrasti herätti välittömästi huomiota. Sosiaalisessa mediassa useat käyttäjät huomauttivat asun "epäkäytännöllisyydestä", ja jotkut uskoivat, "ettei se täytä urheilutoiminnan, kuten hiihdon, vaatimuksia".

Katso tämä julkaisu Instagramissa

Nabilla Vergaran (@nabilla) jakama julkaisu

Estetiikan ja toiminnallisuuden välillä: toistuva keskustelu

Tämän asun ympärillä käyty kiista ei ole pelkästään makuasia. Se nostaa esiin laajemman keskustelun: muodin roolin teknisissä ympäristöissä. Toisaalta jotkut puolustavat "pukeutumisvapautta" ja ylistävät "luovampaa ja tyylitellympää lähestymistapaa hiihtoon", erityisesti kontekstissa, jossa hiihtokeskuksista on myös tulossa sosiaalisen median esittelypaikkoja.

Toisaalta jotkut muistuttavat meitä siitä, että "maastovarusteet eivät ole vain muotiasusteita". Ne vastaavat olennaisiin turvallisuus- ja mukavuustarpeisiin. Sopimaton vaatetus voi nopeasti muuttua epämukavaksi tai jopa ongelmalliseksi ankarissa sääolosuhteissa. Tällainen keskustelu ei ole uusi. Jo useiden vuosien ajan raja teknisten vaatteiden ja muotituotteiden välillä on hämärtynyt.

Sosiaalisten verkostojen vahvistava rooli

Syy, miksi tämä asu herätti niin paljon reaktioita, on myös sen laaja käyttö sosiaalisessa mediassa. Miljoonien seuraajien julkkisten julkaisut synnyttävät usein nopeita ja joskus polarisoituneita keskusteluja. Nabillan tapauksessa kommentit moninkertaistuivat kritiikistä tukeen.

Jotkut internetin käyttäjät vitsailivat "housujen epäkäytännöllisyydestä rinteessä", kun taas toiset puolustivat "valintaa, joka on enemmän imagoon kuin urheilusuoritukseen keskittynyt". Sosiaalisella medialla on tässä keskeinen rooli: se muuttaa henkilökohtaisen asun kollektiivisen keskustelun aiheeksi, mutta näiden keskustelujen ei pitäisi muuttua muiden vartaloita tai tyyliä koskeviksi arvioinneiksi; kaikki voivat yksinkertaisesti jakaa mielipiteensä asettamatta standardeja.

Viime kädessä tämä tapaus havainnollistaa, miten muoti ja toiminnallisuus voivat esiintyä rinnakkain, mutta myös olla ristiriidassa keskenään kontekstista riippuen. Se muistuttaa meitä siitä, että vaatevalinnat ovat ensisijaisesti yksilönvapauden asia ja että niiden synnyttämissä keskusteluissa olisi hyödyllistä keskittyä vaatteiden sopivuuteen toimintaan henkilökohtaisten arvioiden sijaan.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Minimalistisessa mekossa Zendaya korostaa vartaloaan punaisella matolla
Article suivant
"Uskomaton naama": 38-vuotias brittiläinen malli valloittaa internetin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

