Hänen asunsa herätti keskustelua, koska sitä pidettiin huvipuistossa "sopimattomana".

Brasilialainen vaikuttaja Marina Smith herätti hiljattain keskustelua verkossa jaettuaan kuvia huvipuistokäynniltä. Yli 900 000 seuraajallaan Instagramissa hän herätti huomiota asulla, joka koostui valkoisesta edestä sidotusta paidasta ja pillifarkuista. Hän kuvaili tyyliä "yksinkertaiseksi ja rennoksi". Kuvat kuitenkin herättivät nopeasti reaktioiden vyöryn kommenteissa.

Asu, joka jakaa internetin käyttäjiä

Jotkut internetin käyttäjät kokivat asun sopimattomaksi paikkaan, jossa lapsiperheet usein käyvät. Lähetettyjen kommenttien joukossa olivat: "Se on sopimatonta, paikalla on lapsia" ja "Häneltä olisi pitänyt evätä pääsy puistoon." Muissa kommenteissa korostettiin, että vaatevalinnoissa tulisi ottaa huomioon konteksti ja läsnäolijat.

Jotkut yhteisön jäsenet kuitenkin puolustivat vaikuttajaa väittäen, että hänen ulkonäkönsä oli verrattavissa kesäretkillä usein käytettyihin asuihin. Useat internetin käyttäjät pitivät kiistaa suhteettomana ja uskoivat asun olevan täysin normaali vapaa-ajanviettoon.

Vaikuttaja vastaa kiistaan

Reaktioiden laajuuden edessä Marina Smith päätti puhua suoraan Instagramissa. Hän jakoi kuvan artikkelista ja kirjoitti: "Kun jopa asustasi tulee kansainvälisiä uutisia... ymmärrät vaikutusvaltasi tason." Tämä julkaisu herätti lisää kommentteja, ja jotkut käyttäjät uskoivat tilanteen havainnollistavan, kuinka sosiaalinen media nopeasti vahvistaa ulkonäköön ja julkisuuskuvaan liittyviä keskusteluja. Toiset huomauttivat, että muotia voidaan pitää eri tavoin kulttuuristen tai henkilökohtaisten herkkyyksien mukaan.

Muoti ja sen havainnointi: toistuva keskustelu sosiaalisessa mediassa

Tämä kiista korostaa mielipiteiden monimuotoisuutta pukeutumiskoodeista vapaa-ajan paikoissa. Joillekin verkkokommentaattoreille asun mukauttaminen kontekstiin on edelleen olennaista, kun taas toiset kannattavat vapaampaa lähestymistapaa henkilökohtaiseen tyyliin. Joka tapauksessa naisen – kuten kenen tahansa muun – vaatetusta ei pitäisi tarkastella ja arvostella tällaisella tavalla. Jokaisen tulisi voida pukeutua haluamallaan tavalla, ympäristöä ja muita kunnioittaen. Tässä tapauksessa yksinkertaisten farkkujen ja crop topin käyttäminen puistossa ei ole järkyttävää eikä ongelmallista, eikä se oikeuta havaitun kritiikin laajuutta.

Tämä keskustelu korostaa viime kädessä kuvien keskeistä roolia digitaalisessa maailmassa, jossa jokaista yksityiskohtaa voidaan (valitettavasti) kommentoida, tulkita ja jakaa laajassa mittakaavassa.