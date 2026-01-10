Osallistuuko amerikkalainen lumilautailutähti Chloe Kim olympialaisiin Italiassa?

Chloe Kim, yhdysvaltalainen lumilautailun halfpipe-ikoni, kaksinkertainen olympiavoittaja ja yli miljoonan Instagram-seuraajan omaava sometähti, on vakavan epävarmuuden edessä vuoden 2026 Milanon-Cortinan talviolympialaisten suhteen harjoittelussa saadun olkapään sijoiltaanmenon vuoksi.

Lumilautailutähti useilla ennätyksillä

25-vuotias Chloe Kim on hallinnut naisten halfpipea vuosikymmenen ajan: kultamitalit Pyeongchangissa 2018 ja Pekingissä 2022, kahdeksan X Games -kultaa, jotka nousivat Shaun Whiten ennätykseen, ja vuoden 2025 maailmanmestari. Hän selviytyi Yhdysvaltojen joukkueeseen Milanon ja Cortinan kisoihin toukokuussa 2025 nousemalla maailmanlistan kärkeen ja saavuttamalla historiallisen kolmen peräkkäisen kultamitalivoiton. Hänellä on laaja seuraajakunta sosiaalisessa mediassa, ja hänen julkaisunsa yhdistävät urheilullisia saavutuksia, huumoria ja arkea, mikä on ansainnut hänelle miljoona Instagram-seuraajaa ja valtavan sitoutumisen.

Järkyttävä loukkaantuminen Sveitsissä

Tammikuun 8. päivänä 2026 Kim kaatui harjoittelun aikana Laaxissa, Sveitsissä, voimakkaasti kasvot edellä halfpipen seinää vasten ja menettivät olkapäänsä sijoiltaan – tapahtumaa, jota mestari itse kuvaili "typerimmäksi". Instagramissa julkaistulla videolla näkyy kaatuminen ja hänen kivun irvistyksensä huolestuneen yleisön läsnäollessa: "Olen ollut täällä muutaman päivän. Olen tällä hetkellä Sveitsissä ja vasta toisena harjoittelupäivänäni kaaduin typerimmin..." Kaikesta huolimatta hän pysyy optimistisena ja toteaa liikkuvuutensa olevan hyvä ja kipunsa vähäistä, mutta pelkää toistuvia sijoiltaanmenoja.

Olympialaisten tilanne epävarma

Magneettikuvauksen odotetaan pian selventävän hänen vammojensa vakavuutta, mutta koska välitöntä julkista tietoa ei ole saatavilla ennen 9. tammikuuta 2026, hänen osallistumisensa halfpipe-tapahtumiin (6.-7. helmikuuta) on edelleen epävarmaa ja riskinä on pitkäaikainen viivästyminen. Milanon-Cortinan olympialaiset alkavat 6. helmikuuta, joten toipumisaika on tiukka. Kim uskoo olevansa huippukunnossa lumilautailua varten ja valmis palaamaan, kun hän on saanut terveystarkastuksen.

Tämä vamma uhkaa ennennäkemätöntä saavutusta: hänen tulemistaan ​​ensimmäiseksi, joka on voittanut kolme peräkkäistä kultamitalia naisten halfpipessa. Vaikka Kim koki joulukuussa 2025 takaiskun toisen, määrittelemättömän vamman vuoksi, hän ilmentää sitkeyttä ja saa valtavan fanikunnan tukea sosiaalisessa mediassa, jossa hän jakaa raakoja tunteitaan. Hänen matkansa on inspiroiva, ja hän muuttaa jokaisen takaiskun mahdolliseksi paluuksi.