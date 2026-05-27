Odottamattomassa asussaan tämä tennispelaaja aiheuttaa kohua

Lumoava musta iltapuku, hohtava kultainen asu: Naomi Osaka muutti Suzanne-Lenglenin hoviin saapumisensa muotinäytökseksi. Roland-Garrosilla hänen asunsa herätti yhtä paljon suosionosoituksia kuin kritiikkiäkin.

Sisäänkäynti mustassa juhlamekossa hoviin

Ennen ensimmäisen kierroksen otteluaan Saksan Laura Siegemundia vastaan Naomi Osaka teki näyttävän sisääntulon Suzanne-Lenglenin kentälle. Japanilainen pelaaja esiintyi pukeutuneena pitkään mustaan mekkoon, joka oli punaisen maton arvoinen ja jonka oli suunnitellut sveitsiläinen muotisuunnittelija Kevin Germanier. Pariisilaisella massakentällä nelinkertainen Grand Slam -mestari riisui mekkonsa paljastaen otteluasunsa: kimaltelevan kultaisen kokonaisuuden.

Viraalivideo ja seisovat suosionosoitukset

Reilussa tunnissa turnauksen virallisilla sosiaalisen median tileillä julkaistu video oli ylittänyt jo 140 000 katselukertaa ja kerännyt noin 2 000 tykkäystä. Naomi Osaka, joka ei ole tottunut Grand Slam -turnauksiin, näyttää omaksuneen täysin asemansa muoti-ikonina, joka ulottuu nyt paljon urheilun ulkopuolelle. Hieman huumorilla hän tunnusti, että sovittaessaan mekkoaan hänestä tuntui kuin "keskiyöllä välkkyvä Eiffel-torni", ja hän jopa huolestui siitä, että auringon heijastukset saattaisivat häiritä tuomaria.

Vaikka monet ylistävät hänen "luovuuttaan", nämä lavastetut esitykset eivät vakuuta kaikkia. Kuten aiempien esiintymisten kohdalla, jotkut tarkkailijat näkevät sen "haluna herättää kohinaa", ja keskustelu tähtien kohtelusta radalla on jälleen noussut pintaan.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Naomi Osaka on aiheuttanut kohua. Viime tammikuussa Australian avoimissa hän esiintyi Rod Laver Arenalla yllään laskostettu mekko leveiden valkoisten housujen päällä, ja päällään valtava huntuhattu ja -varjo, jotka hän oli suunnitellut yhteistyössä hongkongilaisen suunnittelijan Robert Wunin kanssa. Jälleen kerran jotkut tennisfanit tuomitsivat sen "julkisuustempaukseksi".

On tärkeää muistaa, että naisurheilijoiden vartaloiden, kuten kenenkään muunkaan, ei pitäisi olla keskustelun tai tuomitsemisen kohteena. Naomi Osakan vaatevalinnat ovat ensisijaisesti henkilökohtaisen ilmaisun muoto. Se, että ne saattavat vaikuttaa yllättäviltä Roland-Garrosin kaltaisessa kontekstissa, johtuu pääasiassa tenniksen vakiintuneista normeista, eikä niinkään halusta "provosoida", olla tuhlaavaisia tai "luoda pöhinää". Viime kädessä näillä asuilla ei ole vaikutusta hänen urheilusuoritukseensa, ja ne vain havainnollistavat erilaista tapaa olla vuorovaikutuksessa kentällä.

Naomi Osaka on valmis astumaan kentälle

Entinen maailmanlistan ykkönen, tällä hetkellä 16. sijalla oleva Naomi Osaka vahvisti pelikuntonsa voittamalla Laura Siegemundin suoraan erin (6-3, 7-6) ja debytoimalla Pariisin turnauksessa. Tämä voitto tulee ratkaisevalla hetkellä nelinkertaiselle Grand Slam -mestarille, joka usein kamppailee Pariisin massakentillä. Sen pitäisi hiljentää ainakin hetkeksi kritiikki, jota hänen aiemmista, usein liian teatraalisista sisääntuloistaan on kohdistettu.

Loistokkaan iltapuvunsa, kultaisen asunsa ja kiivaiden väittelyiden ansiosta Naomi Osaka teki jälleen kerran onnistuneen mediasisäänkäynnin Roland-Garrosilla. Ja vaikka hänen valintansa jakavat edelleen mielipiteitä, ne vahvistavat yhden asian: hän ei jätä ketään kylmäksi kentällä eikä sen ulkopuolella.