Juhlistaakseen 50-vuotissyntymäpäiväänsä Reese Witherspoon valitsi ylleen kimaltelevan hapsutetun mekon.

Anaëlle G.
@reesewitherspoon / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja liikenainen Reese Witherspoon juhli 50-vuotissyntymäpäiviään kimaltelevassa hapsumekossa kolmen lapsensa ympäröimänä ikimuistoisissa juhlissa, jotka jaettiin sosiaalisessa mediassa.

Juhlava ja kirkas minimekko

Juhlistaakseen 50-vuotissyntymäpäiväänsä viikonloppuna 22. maaliskuuta 2026 "Legally Blonde" -näyttelijä valitsi ylleen hohtavan helmiäishohtoisen mekon, joka oli kokonaan hulmuavan hapsujen peitossa. Tämä retro-diskokappale herätti valoa jokaisella liikkeellä ja loi lumoavan visuaalisen vaikutelman, joka oli täydellinen tanssimiseen. Hänen vanhimman poikansa, Deacon Phillippen (22), julkaisemalla videolla Reese Witherspoon poseeraa lastensa kanssa: iloinen asento, hiukset paljaina, säteilevä hymy – onnellisuuden ruumiillistuma 50-vuotiaana.

Deaconin Instagram-julkaisussa yhdistyivät juhlakuvat, Reese Witherspoonin ottama mustavalkoinen vintage-kuva Avan ja Deaconin kanssa lapsina sekä äskettäinen, rento muotokuva Reese Witherspoonista. Tämä menneisyyden ja nykyisyyden sekoitus juhlisti 50-vuotista elämää, uraa ("Big Little Lies", "Sweet Home Alabama") ja antoisaa äitiyttä ilman tarpeetonta kaunistelmaa.

Perhe juhlallisuuksien keskipisteessä

Deaconilla oli yhteensopiva cowboy-hattu nuoremman veljensä Tennesseen (12) kanssa, kun taas hänen isosisko Ava (26), joka oli kuin heidän äitinsä täydellinen vertauskuva, täydensi asun mustalla pitsimekolla ja ylisuurella näyttävällä vyöllä. Nelikko säteili hellyyttä tässä yksityisessä hetkessä, joka levisi nopeasti viraaliksi: "Hyvää syntymäpäivää äidilleni, joka on yksinkertaisesti paras 🕺", Deacon kirjoitti kuvan kuvatekstissä. Ava lisäsi Instagram-tarinassaan: "Hyvää 50-vuotissyntymäpäivää, äiti! Olemme niin onnekkaita, että voimme rakastaa sinua ja saada rakkautta sinulta."

Reese Witherspoon valaisi syntymäpäiväjuhlansa tässä juhlavassa hapsumekossa, tiiviiden perheidensä ympäröimänä. Hän on kaukana 25-vuotissyntymäpäivän kliseistä, ja hän ilmentää iloista ja aitoa naista, joka inspiroi fanejaan ja lapsiaan.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Pitsiasussa tämä amerikkalainen malli urheilee "rohkeaa" tyyliä.
51-vuotias Drew Barrymore kertoo avoimesti kokemuksistaan deittisovelluksissa.

