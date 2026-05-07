Khloé Kardashian puhuu avoimesti ulkonäköönsä kohdistuneesta kritiikistä painonpudotuksensa jälkeen.

Khloé Kardashian jakoi harvinaisen, lähes tuskallisen ja avoimen lausunnon hiljattain julkaistussa podcast-jaksossaan "Khloé in Wonder Land". Liikenainen ja tosi-tv-tähti puhui avoimesti jostakin, jonka hän oli pitkään pitänyt omana tietonaan: siitä, miten muiden käsitys hänestä muuttui dramaattisesti hänen fyysisen muodonmuutoksensa jälkeen. Hänen todistuksensa kertoo paljon aikamme ulkonäköön liittyvistä ennakkoluuloista.

Ennen ja jälkeen sattuu

Khloé Kardashian aloitti muodonmuutoksensa 2010-luvun puolivälissä. Se oli henkilökohtainen matka, jota hän dokumentoi vuosien varrella sosiaalisessa mediassa. Tämän näkyvän muutoksen takana on hienovaraisempi todellisuus: ihmisten muuttuva tapa katsoa minua. "Kun olin kurvikkampi, minua kohdeltiin hyvin eri tavalla kuin Kourtneytä ja Kimiä. Kun laihduin paljon ja ulkonäköni muuttui, saamani kohtelu parani paljon", hän uskoutui podcastissaan. Hän ei tee tätä havaintoa valittaakseen, vaan korostaakseen sosiaalista dynamiikkaa, joka tekee hänestä erittäin epämukavan.

"Olen sama ihminen"

Tämä on luultavasti lause, joka tiivistää parhaiten hänen tunteensa. Khloé Kardashian muistaa elävästi ihmiset, jotka olivat aiemmin jättäneet hänet huomiotta tai halveksineet häntä, ja jotka alkoivat hymyillä hänelle, kun hänen vartalonsa oli muuttunut. "En ole koskaan unohtanut niitä, jotka olivat ilkeitä tai epämiellyttäviä minulle, mutta ihania Kourtneylle ja Kimille", hän selitti.

Hänelle johtopäätös on selvä: "Olen sama ihminen, mutta esteettisesti näytän erilaiselta. Kohtelutapasi minua kohtaan on niin erilainen, ja se tekee oloni epämukavaksi. Tämä on maailma, jossa elämme, enkä pidä siitä."

Kommentit, jotka eivät riisu aseista

Vielä tänäkin päivänä, julkisista lausunnoistaan ja henkilökohtaisesta matkastaan huolimatta, Khloé Kardashian saa säännöllisesti kriittisiä kommentteja ulkonäöstään postaustensa alla. Jotkut internetin käyttäjät pitävät häntä "liian muuttuneena", kun taas toiset tarkastelevat jokaista kuvaa, jokaista muutosta. Se on todellisuus, jonka monet naiset kokevat pienemmässä mittakaavassa, mutta se saa erityisen mittakaavan tähden sosiaalisessa mediassa, jota sadat miljoonat ihmiset seuraavat.

Tästä syystä myös "Good Americanin", "kaikkien vartalotyyppien" suosimisesta tunnetun brändin, perustaja on päättänyt ottaa etäisyyttä. Naisen vartalo – olipa se kuuluisa tai ei – ei saisi olla julkisen keskustelun aihe: jokainen nainen voi vapaasti tehdä sille mitä haluaa, olipa kyse sitten vaatevalinnoista, painonnoususta tai -pudotuksesta tai ajan myötä tapahtuvasta kehityksestä henkilökohtaisten mieltymystensä mukaan.

Tämän todistuksen kautta Khloé Kardashian osoittaa sormellaan jotain, mitä monet tuntevat, mutta eivät aina uskalla sanoa ääneen: tapaa, jolla yhteiskunta palkitsee tai rankaisee kehoja. Hänen rauhalliset ja selkeät sanansa muistuttavat meitä siitä, että fyysisten muutosten lisäksi kenties myös kollektiivisen näkökulmamme on kehityttävä.