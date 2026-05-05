Laulaja Victoria Monét herättää reaktioita esittelemällä vatsalihaksiaan dekonstruoidussa mekossa

Naila T.
@victoriamonet / Instagram

Kaksi palaa, kaksi väriä – ja silti amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän Victoria Monétin look vuoden 2026 Billboard Women in Music Awards -gaalassa oli kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Tapa, jolla kaksi palaa oli leikattu ja koottu yhteen, muutti kaiken ja herätti reaktioaallon sosiaalisessa mediassa.

Epäsymmetrinen musta bandeau-toppi ja dekonstruoitu valkoinen hame

Vuoden 2026 Billboard Women in Music Awards -gaala järjestettiin 29. huhtikuuta Hollywood Palladiumissa. Gaala toi yhteen joukon artisteja, kuten yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijän ja näyttelijän Teyana Taylorin, ruotsalaisen laulaja-lauluntekijän Zara Larssonin, eteläafrikkalaisen laulaja Tylan, yhdysvaltalaisen näyttelijän Keke Palmerin ja yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijän Victoria Monétin – jokaisella oli vahva tyyli, joka muutti punaisen maton todelliseksi muotinäytökseksi.

Victoria Monétilla oli Rhea Costan asukokonaisuus: musta bandeau-toppi, jossa oli epäsymmetrinen pääntie, ja hulmuava valkoinen hame, joka oli hieman sivulta laskostettu. Hame laskeutui matalalle lantiolle luoden diagonaalisen linjan, joka paljasti vyötärön ja vatsan – yksityiskohdan, joka herätti kaikkien huomion. Toinen puoli peitetty, toinen avoimempi; toinen puoli istuva, toinen hulmuava – silmiinpistävä kontrasti, joka teki pysyvän vaikutuksen.

Victoria Monét, nouseva tähtitaiteilija ja tyyli-ikoni

Victoria Monét ei ole tunnettu vain musiikistaan – hänen muotiesiintymisestään on yhä enemmän tulossa luonnollinen jatke hänen taiteelliseen identiteettiinsä. Useiden viime kuukausien huomiota herättävien esiintymisten jälkeen tämä kurkistus Billboard Women in Music -ohjelmaan vahvistaa, että hän rakentaa yhtenäistä henkilökohtaista estetiikkaa: tarkkaa ja rohkeaa yksityiskohdissaan.

Lyhyesti sanottuna amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Victoria Monét todisti, että vahvan tyylin ei tarvitse olla "kovaääninen". Usein juuri sen rakenne ratkaisee kaiken.

Analysoin yhteiskunnallisia trendejä, jotka muokkaavat kehojamme, identiteettiämme ja suhdettamme maailmaan. Minua ajaa eteenpäin pyrkimys ymmärtää, miten normit kehittyvät ja muuttuvat elämässämme, ja miten sukupuolta, mielenterveyttä ja minäkuvaa koskevat keskustelut läpäisevät arjen.
"Enkeli": Bella Hadidin lomakuvat kiehtovat internetin käyttäjiä
61-vuotias näyttelijä Lisa Rinna omaksuu päästä varpaisiin ulottuvan lookin, joka herättää reaktioita.

