Laulaja Victoria Monét herättää reaktioita esittelemällä vatsalihaksiaan dekonstruoidussa mekossa

Kaksi palaa, kaksi väriä – ja silti amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän Victoria Monétin look vuoden 2026 Billboard Women in Music Awards -gaalassa oli kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Tapa, jolla kaksi palaa oli leikattu ja koottu yhteen, muutti kaiken ja herätti reaktioaallon sosiaalisessa mediassa.

Epäsymmetrinen musta bandeau-toppi ja dekonstruoitu valkoinen hame

Vuoden 2026 Billboard Women in Music Awards -gaala järjestettiin 29. huhtikuuta Hollywood Palladiumissa. Gaala toi yhteen joukon artisteja, kuten yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijän ja näyttelijän Teyana Taylorin, ruotsalaisen laulaja-lauluntekijän Zara Larssonin, eteläafrikkalaisen laulaja Tylan, yhdysvaltalaisen näyttelijän Keke Palmerin ja yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijän Victoria Monétin – jokaisella oli vahva tyyli, joka muutti punaisen maton todelliseksi muotinäytökseksi.

Victoria Monétilla oli Rhea Costan asukokonaisuus: musta bandeau-toppi, jossa oli epäsymmetrinen pääntie, ja hulmuava valkoinen hame, joka oli hieman sivulta laskostettu. Hame laskeutui matalalle lantiolle luoden diagonaalisen linjan, joka paljasti vyötärön ja vatsan – yksityiskohdan, joka herätti kaikkien huomion. Toinen puoli peitetty, toinen avoimempi; toinen puoli istuva, toinen hulmuava – silmiinpistävä kontrasti, joka teki pysyvän vaikutuksen.

Victoria Monét, nouseva tähtitaiteilija ja tyyli-ikoni

Victoria Monét ei ole tunnettu vain musiikistaan – hänen muotiesiintymisestään on yhä enemmän tulossa luonnollinen jatke hänen taiteelliseen identiteettiinsä. Useiden viime kuukausien huomiota herättävien esiintymisten jälkeen tämä kurkistus Billboard Women in Music -ohjelmaan vahvistaa, että hän rakentaa yhtenäistä henkilökohtaista estetiikkaa: tarkkaa ja rohkeaa yksityiskohdissaan.

Lyhyesti sanottuna amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Victoria Monét todisti, että vahvan tyylin ei tarvitse olla "kovaääninen". Usein juuri sen rakenne ratkaisee kaiken.