"Enkeli": Bella Hadidin lomakuvat kiehtovat internetin käyttäjiä

Ei lavastusta, vain kuvakaruselli otsikolla "Random 🧚☀️🧡" ja sarja ranta-asuja, jotka valloittivat nopeasti internetin käyttäjät. Amerikkalainen malli Bella Hadid vahvistaa näin nauttivansa kesälomasta seuraajiensa suureksi iloksi.

Valkoinen boheemi mekko

Kuvateksti kertoo kaiken Bella Hadidin tämänhetkisestä mielentilasta: "Satunnaisia 🧚☀️🧡 asioita 🍀🍹🐬🌅🌅🌅" . Ei ideaa, ei kerrontaa – vain otoksia elämästä auringossa, jaettuna täydellisesti hallitulla huolettomuudella. Julkaisutyyli, joka on sekä näennäisen spontaani että huolellisesti suunniteltu, ja siitä on tullut yksi hänen tavaramerkeistään sosiaalisessa mediassa.

Tämän teeman mukaisesti karusellin eri asujen joukosta erottuu erityisesti valkoinen boheemi mekko. Kevyt ja laskeutuva, aivan kuin se olisi valittu viime hetkellä, se ilmentää täydellisesti Bella Hadidin kauden alusta lähtien esittelemää "vaivattoman" estetiikkaa. Lookki tuo mieleen 2000-luvun boheemin tyylin.

Luonnollisesti virtaavan rantalookin

Karuselli ei rajoitu vain yhteen lookiin. Valkoisen mekon ja minimalistisen mustan asun välillä Bella Hadid siirtyy vaivattomasti lookista toiseen – todiste siitä, että hän on aivan yhtä mukava sekä couture-vaatteessa että kaikkein yksinkertaisimmassa. Tämä tyylien sekoitus boheemista minimalistisiin ja värikkäämpiin lookkeihin antaa postaukselle aitoa keveyttä, joka resonoi hänen seuraajiensa keskuudessa paljon pelkän muoti-innostuksen ulkopuolella.

Kommentit puhuvat puolestaan.

Hänen 61 miljoonan seuraajansa reaktio oli välitön ja yksimielinen. ”Enkeli”, ”Olet niin kaunis”, ”Kuningatar” – kommentit heijastavat sitä, mitä monet tuntevat näiden kuvien edessä: säteilevää kauneutta, jota korostaa aurinkoinen maisema ja ulkonäkö, joka tuntuu täydellisesti sopivan tähän ympäristöön. Bella Hadidin kohdalla tämä näennäinen yksinkertaisuus vahvistaa visuaalista vaikutusta entisestään: mikään ei tunnu pakotetulta, kaikki virtaa luonnollisesti, kuin luonnollinen jatke hänen ilmentämälleen kesälle.

Tämä postaus on viime kädessä osa Bella Hadidin kevät/kesä 2026 ranta-aiheisten postausten sarjaa. Hänen lomakuvansa ovat vahvistaneet yhden asian: hän on yksi harvoista julkkiksista, joiden jokaisesta postauksesta tulee välittömästi "muotihetki".

Hailey Bieber valitsi minimalistisen vintage-oranssin asun.

