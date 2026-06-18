Shakira aiheutti sensaation paljeteissa koristellussa bodyssa konsertissaan.

Fabienne Ba.
@shakira / Instagram

Kolumbialainen laulaja-lauluntekijä Shakira sytytti faninsa liekkeihin Los Angelesissa nousemalla lavalle häikäisevän hohtavassa pinkissä bodyssa useiden voitokkaasti vastaanotettujen konserttien aikana.

Sarja kuvia jaettuna hänen kalifornialaisten konserttiensa jälkeen

Kahden poikkeuksellisen Los Angelesissa järjestetyn keikan jälkeen päivää myöhemmin Shakira jakoi Instagram-tilillään sarjan kuvia kulissien takaa ja lavalla. Selvästi innoissaan hän lisäsi julkaisuunsa sopivan viestin: "Los Angeles, mitkä kaksi uskomatonta iltaa!!! Mikä yleisö! Laulamista ja tanssimista alusta loppuun!!!" Innostunut kuvateksti heijastaa hänen konserttiensa tarttuvaa energiaa. Julkaisu herätti välittömästi ihailureaktioiden aallon, ja hänen faninsa ylistivät hänen suoritustaan ja kauneuttaan.

Kirkkaanpunainen, hohtava body

Tämän esiintymisen kohokohta oli epäilemättä hänen lava-asunsa. Shakira oli pukeutunut vartalonmyötäiseen vaaleanpunaiseen bodyyn, jonka hohtavat korostukset heijastivat valoa jokaisella liikkeellä. Asukokonaisuus korosti hänen vartaloaan, ja eloisa vaaleanpunainen väri osoittautui voimakkaaksi lavavalinnaksi, joka sopi täydellisesti hänen konserttiensa energiaan.

Tämän bodyn todellinen erottuvuus on useiden kylkiluiden kohdalla olevien aukkojen läsnäolo. Nämä vyötärön molemmin puolin sijaitsevat aukot lisäävät siluettiin dynaamisuutta. Tämä leikkausdetaili, josta on tullut nykyaikaisten lava-asujen tunnusmerkki, kuvaa täydellisesti nykypäivän suurimpien poptähtien tyylikieltä. Huippuluokan yksityiskohta, joka muuttaa klassisen bodyn todelliseksi näyttäväksi kappaleeksi.

Verkkosukkahousut ja yhteensopivat nilkkurit

Täydentääkseen tätä hohtavaa bodya Shakira valitsi mustat verkkosukkahousut, jotka toivat siihen ripauksen rock 'n' rollia. Jaloissaan hänellä oli bodyyn sopivat vaaleanpunaiset nilkkurit, jotka täydensivät yksiväristä ilmettä. Tämä huolellisesti valittu tyylillinen yhtenäisyys osoittaa jälleen kerran hänen taiteellisen suuntansa tarkkuuden.

Vaaleanpunainen kitara, asun jatke

Ehkäpä silmiinpistävin yksityiskohta tässä esiintymisessä oli Shakiran lavalla soittama vaaleanpunainen kitara. Instrumentti, joka sopi täydellisesti Shakiran bodyn väriin, muuttui todelliseksi asusteeksi, joka ulottui kokonaisilmeeseen aina soittimeen asti.

Kitaran lisäksi Shakira esitteli myös rumputaitojaan, mikä todisti jälleen kerran monipuolisuutensa artistina. Hän yhdisti saumattomasti laulun, koreografian ja instrumentaaliesitykset energisessä esityksessä, joka vahvisti hänen asemaansa todellisena lavaeläimenä. Tämä esitys toimi muistutuksena siitä, miksi hän on edelleen yksi kansainvälisen musiikkiteollisuuden arvostetuimmista pop-artisteista, lähes kolmekymmentä vuotta alkuperäisten menestystensä jälkeen.

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Shakiran (@shakira) jakama julkaisu

Lavalle sopiva kaunis look

Kahteen konserttiinsa Shakira valitsi lavavalmiin meikkilookin. Hänen meikkinsä keskittyi erityisen selkeään katseeseen, korostaen hänen tavaramerkiksi muodostuneita tummia silmiään, asun väriä täydentäviä ruusunpunaisia poskipäitä ja eloisaa pinkkiä huulipunaa. Hiustensa osalta hänen pitkät ruskeat laineensa jätettiin vapaiksi ja laskeutuivat hartioille tarkoituksellisen vapaamieliseen tyyliin. Lookki oli sekä hienostunut että täydellisesti esiintymisen vaatimuksiin sopiva, kestäen tanssin rasitukset menettämättä loistoaan.

Helmiäishohtoisessa pinkissä bodyssaan, verkkosukkahousuissaan ja yhteensopivassa kitarassaan Shakira piti yhden vuoden mieleenpainuvimmista lavaesiintymisistään. Se oli osoitus siitä, että pop-ikonit eivät vain "kesä": he nostavat rimaa yhä korkeammalle konsertista toiseen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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