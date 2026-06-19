Kahdeksannella kuulla raskaana ollut entinen cheerleader herättää henkiin kulttikoreografian

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

Kahdeksas raskauskuukausi ei estä häntä pitämästä show’ta. Kelcey Wetterberg, Dallas Cowboysin entinen cheerleader, ilahdutti seuraajiaan esittämällä yhden entisen joukkueensa ikonisimmista koreografioista – ja kaikki tämä raskautensa kolmannella kolmanneksella.

Kulttimainen koreografia raskauden aikana

Instagramissa jaetulla videolla odottava äiti aloittaa sanomalla itseironisella huumorilla: "Tekisin mitä tahansa saadakseni tämän vauvan pois." Kun hänen miehensä vastaa : "Mitä tahansa?" , hän aloittaa sitten Dallas Cowboys Cheerleadersin kuuluisan "Thunderstruck"-koreografian.

Kädet ylhäällä, päänheitot, askel maahan ja hiusten heitto: Kelcey Wetterberg, pukeutuneena tummansiniseen lyhyeen t-paitaan joukkueen väreissä, suorittaa ikoniset liikkeet jalkapallokentällä. Esitystä ylistetään sen elinvoimaisuudesta vain viikkoja ennen synnytystä.

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Kelcey Wetterbergin (@kelcey_w) jakama julkaisu

Kunnianosoitus "Amerikan ihastukselle"

Tämä video on kaikkea muuta kuin tavallinen. Kelcey Wetterberg teki sen Netflix-sarjan "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders" kolmannen kauden kunniaksi, joka käynnisti hänen uransa. "Pieni asia, jota kukaan ei pyytänyt", hän vitsaili kuvatekstissä ja lisäsi odottavansa innolla entisille joukkuetovereilleen omistetun kauden katsomista. He reagoivat nopeasti: "Miten teet noin, Kelcey? Minua pelottaa", "Supernainen", olivat vain muutamia ihailevista kommenteista.

Onnellinen raskaus

Kulissien takana Kelcey Wetterberg nauttii selvästi onnellisesta ajasta. Hän odottaa ensimmäistä lastaan heinäkuussa ja ilmoitti raskaudestaan viime tammikuussa aviomiehensä Nate Crnkovichin kanssa. Videon lopussa pari jopa jakaa herkän hetken pitelemällä ultraäänikuvia. Tämä ilo tulee pian heidän ensimmäisen hääpäivänsä jälkeen, jota he juhlivat vuoden 2024 lopussa.

Kelcey Wetterbergin näiden koreografioiden mestaruus juontaa juurensa hänen viidestä kaudestaan arvostetun joukkueen keskiössä, josta hän jätti sen vuonna 2024. "All-Star"-otteluun valittuna hän jatkaa joukkueen tukemista. Tällä virkistävällä videolla hän todistaa, että raskaus ja energia voivat kulkea käsi kädessä.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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