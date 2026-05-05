61-vuotias näyttelijä Lisa Rinna omaksuu päästä varpaisiin ulottuvan lookin, joka herättää reaktioita.

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna teki kaksinkertaisen vaikutuksen: kampauksellaan ja mekollaan 2. toukokuuta 2026 Jeff Bezosin ja Lauren Sanchezin New Yorkin-asunnossa isännöimissä Met-gaalan esikoisjuhlissa. Molemmat herättivät välittömästi reaktioita sosiaalisessa mediassa.

Vuoden tähtipeittäin juhlittu Met-gaalaa edeltävä juhla

Amazonin perustaja ja amerikkalainen miljardööri Jeff Bezos ja hänen vaimonsa, amerikkalainen televisiojuontaja Lauren Sánchez Bezos, isännöivät Met-gaalaa edeltäviä juhlia New Yorkin NoMad-asunnossaan, ja juhlat vetivät puoleensa joukon julkkiksia. Pariskunta on vuoden 2026 Met-gaalan puheenjohtajia ja päälahjoittajia. Gaalan teemana on "Pukutaide" – vaatteiden ja kehon välisen suhteen tutkiminen.

Kirsikanpunainen feikkihaukka - mielipiteitä jakava hiusmuodonmuutos

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna hylkäsi tavaramerkiksi muodostuneen pixie-leikkauksensa ja teki "radikaalin" muodonmuutoksen: sivut leikattiin taaksepäin mullet-tyylillä ja päälaelle tehtiin ripaus kirsikanpunaisia raitoja piikeiksi – "feikkihaukka" selkeästi Y2K-estetiikalla. Tämä kampaus jakoi välittömästi mielipiteitä sosiaalisessa mediassa: jotkut ylistivät "61-vuotiaan naisen, joka ei pelkää mitään", rohkeutta, kun taas toiset pitivät tyyliä "liikana" jo ennen asun näkemistä.

Musta hapsuilla ja höyhenillä koristeltu mekko, joka ei jätä mitään sattuman varaan

Asu sopi täydellisesti kampaukseen: pitkä musta pitkähihainen mekko, jonka yläosa oli kokonaan läpikuultavasta verkosta tehty, mikä muodosti kontrastin laskeutuvalle, korkeavyötäröiselle silkkihameelle. Mustat hapsut laskeutuivat käsivarsia pitkin ja vyötärön ympärille tarjoten strategista peittävyyttä. Käsivarsista alas laskeutuvat punaiset höyhenet toivat asuun odottamattoman volyymin ja värin.

Asusteet, jotka täydentävät kuvan

Leopardikuvioiset platform-sandaalit paksuilla pohjilla lisäsivät Lisa Rinnan pituutta useilla senttimetreillä, ja musta nahkainen clutch-laukku täydensi rohkean mustapunaisen asun. Hänen meikkinsä noudatti samaa logiikkaa: musta eyeliner ulottui kulmakarvojen yli, savuisen fuksianpunainen luomiväri, auringonlaskun poskipuna ja vaaleanpunainen Pepto-Bismol-huulipuna.

Punainen tekohaukka, höyhenet, hapsut ja leopardikuvioiset platform-kengät – Lisa Rinna tiivisti yhteen lookiin sen, mikä tekee Met-gaalan kehästä niin vastustamattoman: kukaan ei pelaa varman päälle. Ajatuksena on tehdä vaikutus.