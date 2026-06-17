Tämä laulaja on pukeutunut pitsimekkoon, joka ei todellakaan jää huomaamatta.

Brittiläinen televisio- ja radiojuontaja Maya Jama on jälleen kerran todistanut, miksi häntä pidetään yhtenä tyylikkäimmistä juontajista televisiossa. Brittiläisessä televisio-ohjelmassa "Love Island: Aftersun" hän valitsi ylleen valkoisen pitsimekon, joka ei jäänyt huomaamatta sosiaalisessa mediassa.

Innokkaasti odotettu esiintyminen "Love Island: Aftersun" -elokuvan kuvauksissa

Maya Jama aiheutti sensaation juontamansa "Love Island: Aftersun" -ohjelman punaisella matolla. Tottuneena tekemään jokaisesta televisioesiintymisestään muotihetkeä, hän vahvisti asemansa ikonina erityisen rohkealla valinnalla. Hän ei ainoastaan ilmentänyt juontajan rooliaan, vaan hän tarjosi aidon tyylillisen suorituksen, joka herätti välittömästi reaktioiden aallon sosiaalisessa mediassa ja muotilehdistössä.

Valkoinen pitsimekko

Hänen asunsa keskipisteenä on pitkä, istuva mekko, joka on valmistettu kokonaan valkoisesta pitsistä. Hienovaraisesti kukkakuvioituna kangas laskeutuu rinnan alaosasta lattiaan leikitellen läpinäkyvyydellä. Mekon alaosa on merenneitomaisen muotoinen, vartaloa myötäilevä polviin asti ennen kuin levenee hieman, tyyliltään tuoden mieleen nykyaikaiset hääpuvut. Tämä materiaalivalinta ilmentää Maya Jaman tunnusomaista tyyliä. Kokonaisvaikutelma on taitavasti tasapainotettu elementtien – korsetin, pitsin, merenneidon ja röyhelöjen – yhdistelmä, joka muuttaa mekon todelliseksi hauskuusvaateeksi.

Pääntie, jota korostavat hopeiset napit

Mekon yläosa on yksi asun silmiinpistävimmistä elementeistä. Erityisen syvään uurrettua pääntietä kehystää rivi hopeisia niittejä, jotka lisäävät rock-henkeä romanttiseen tunnelmaan. Tämä herkän pitsin ja yksityiskohtien metallinhohtoisen kiillon välinen kontrasti antaa vaatteelle modernin mutta hienostuneen ulottuvuuden. Huippuluokan yksityiskohta, joka korostaa suunnittelun tarkkuutta ja kokonaisilmeen ainutlaatuista luonnetta.

Korsettimainen vyötärö, jossa keskellä nyöritys

Vyötäröllä mekon yläosa ulottuu laskeutuvaksi efektiksi, jota täydentää klassista korsettia muistuttava keskellä oleva nyöritys. Tämä istuva rakenne muotoilee tarkasti Maya Jaman siluettia noudattaen leikkaustapaa, joka on saanut inspiraationsa illanistujaisten ikonisimmista silueteista. Sekä toiminnallinen että koristeellinen nyöritys lisää kokonaisuuteen graafisen ulottuvuuden. Huippuluokan silaus, joka vahvistaa asun hienostunutta estetiikkaa.

Viimeistelty ulkonäkö täydentää kokonaisilmeen

Maya Jama valitsi hiuksiinsa ja meikkiinsä tyylin, joka sopi täydellisesti hänen asuunsa. Hänen hiuksensa oli muotoiltu löysiksi, hohtaviksi laineiksi, jotka kaatuivat toiselle olkapäälle paljastaen hänen dekolteensa. Meikissä oli pronssinen sävy, joka korosti hänen säteilevää ihoaan. Tämä harmoninen yhdistelmä täydensi mekkoa varjostamatta sitä, vahvistaen hänen ulkonäkönsä pikkutarkkaa huomiota yksityiskohtiin.

Maya Jama Love Island Aftersunin 13. kauden jaksossa 1. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5 — Maya Jama -päivitykset 🗞️ (@mayjamaupdate) 8. kesäkuuta 2026

Toinen ikimuistoinen muotihetki Maya Jamalle

Syvällä pääntiellään ja pitsikankaallaan Maya Jaman käyttämä mekko on osa juontajan suunnittelemien näyttävien asujen pitkää sarjaa. Tarkasta tyylitajustaan ja kyvystään muuttaa jokainen esiintyminen tapahtumaksi tunnettu Maya Jama on jälleen kerran luonut ikimuistoisen muotihetken. Tämä muotivalinta kuvaa täydellisesti tyylillistä vapautta, jota hän on vaalinut debyytistään valkokankaalla lähtien.

Maya Jama on jälleen kerran tehnyt ikimuistoisen esiintymisen. Syvällä kaula-aukolla, keskellä nyöritettyllä korsetilla ja merenneitohameella brittiläinen juontaja tarjoaa asun, joka on sekä romanttinen että hienostunut. Tämä on jälleen yksi todiste siitä, että hän on yksi brittiläisen television seuratuimmista muoti-ikoneista.

